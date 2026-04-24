Қаржы

Қазақстанда қандай жаңа банкноттар пайда болуы мүмкін

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 18:57 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан Ұлттық банкінің төрағасы Тимур Сүлейменов 2026 жылғы 24 сәуірде өткен брифингте жаңа банкноттарды шығару және купюралар қатарын жаңарту туралы соңғы жаңалықтармен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тимур Сүлейменовтың айтуынша, Ұлттық банктің монеталарды өзгерту жоспары жоқ.

"Біздің білуімше, әзірге тек 20 000 теңгелік банкнот қана айналымға шыққан жоқ. Ол бізде бар, дизайнын да көрсеткенбіз. Бірақ банкноттарды өндіру процесі, сондай-ақ банктер мен барлық банкомат желісін дайындау кезеңі бар. Қолма-қол ақша айналымы – күрделі процесс, сондықтан бұл жаңа купюра кейінірек пайда болады", – деді ол.

Оның айтуынша, ескі сериядағы купюралар біртіндеп айналымнан шығарылып жатыр.

"Біз 10 000 теңгелік купюраның айналым мерзімін ұзарттық, өйткені банктер де, халық та оны тағы бір жыл сақтауды сұрады. Сондықтан ескі сериядағы 10 мың теңгеліктің айналымын бір жылға ұзарттық, қазір олар жаңа купюралармен қатар қолданыста жүр – бұл қалыпты үдеріс. Келесі жылы 20 мың теңгелік шығады, содан кейін купюралар қатары толық жаңартылады", – деп қосты Ұлттық банк басшысы.

Бұған дейін Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдағанын жазғанбыз.

Ұлттық банк инфляция бойынша болжам жасады
Таңдау көк болса – табыс та жоғары: Ұлттық банк жеке зейнетақы қорлары туралы пікір білдірді
Қазақстанда тұтынушылық несиелер беру шарттары қатаңдауы мүмкін
Абдулрашид Садулаев без проблем вышел в финал чемпионата Европы по борьбе
Схватка Россия - Украина определила финалиста чемпионата Европы по борьбе
Видеообзор тяжёлой победы Рыбакиной на старте турнира в Мадриде
Страшным разгромом обернулся матч второй ракетки Казахстана на супертурнире в Мадриде
