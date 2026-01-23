Доллар бағамы 1500 теңгеге жетуі мүмкін бе: Ұлттық банк төрағасы девальвация туралы пікір білдірді
Журналистер Қазақстанда теңгені бір доллар үшін 1500 теңгеге дейін арзандату туралы пікір айтылғанын атап өтті. Осыған байланысты олар мұндай сценарийдің қаншалықты мүмкін екенін және оның қазақстандықтардың төлем қабілетіне қалай әсер ететінін сұрады.
Тимур Сүлейменовтің айтуынша, ең алдымен, Қазақстан 2015 жылдан бері еркін айырбас бағамы режимінде өмір сүріп келеді. Бұл жағдайда "девальвация жүргізу" деген ұғымның өзі орынсыз.
"Еркін айырбас бағамы жағдайында таңертең шешім қабылдап, кешке девальвация жасау мүмкін емес. Мұндай тетік жоқ. Айырбас бағамы Ұлттық банктің де, басқа бір мемлекеттік органның да қолында емес. Ол сұраныс пен ұсыныстың ықпалымен қалыптасады. Бағам да нан, картоп сияқты тауарлардың бағасы секілді нарықтық факторларға байланысты өздігінен қалыптасады. Сондықтан әкімшілік жолмен айырбас бағамын 1200–1500 теңгеге дейін көтеру де, немесе 150 теңгеге дейін түсіру де – Ұлттық банктің де, жалпы мемлекеттік жүйенің де қолынан келмейді әрі ондай ниет те жоқ", – деді Ұлттық банк төрағасы.
Оның айтуынша, айырбас бағамы икемді болуы тиіс және ол ел экономикасының жағдайына тікелей байланысты.
"Қазіргі таңда бізде негізгі экономикалық факторларға да, нарықтағы сұраныс пен ұсыныс тепе-теңдігіне де сай келетін теңгерімді айырбас бағамы қалыптасқан. Қайта-қайта айтамын: айырбас бағамын экономика қандай деңгейге жеткізсе, ол сондай болады. Ал 1500 теңге туралы айтатын болсақ, оны тіпті талқылаудың өзі артық. Бұл – мүлде шындыққа жанаспайтын деңгей. Ең сақ әрі ең қатаң болжамдардың өзінде мұндай көрсеткішке жақын мәндер де қарастырылмаған", – деп түйіндеді Ұлттық банк төрағасы.
Айта кетейік, 2026 жылғы 19 қаңтарда Экономикалық саясат институтының директоры, Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық құрылтайдың мүшесі Қайырбек Арыстанбеков Ұлттық құрылтайдың V отырысының пленарлық сессиясында теңгені арзандату жөнінде ұсыныс білдірген болатын.