#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
461.55
540.38
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Алматы ботаникалық бағы 4 мамырда уақытша жабылады

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 30 сәуірде Алматыдағы Бас ботаникалық бақ әкімшілігі 4 мамыр, дүйсенбі күні аумақ келушілер үшін жабық болатынын хабарлады.

Бұл туралы ботаникалық бақтың Instagram парақшасында жарияланды.

Әкімшіліктің мәліметінше, бұл күні бақ аумағында жоспарлы санитарлық жұмыстар жүргізіледі. Осыған байланысты келушілерді қабылдау уақытша тоқтатылады.

Сонымен қатар, басқа күндері ботаникалық бақ бұрынғы кесте бойынша жұмысын жалғастырады:

  • күн сайын сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін.

Кассадағы техникалық үзіліс:

  • 15:00-15:30 аралығы.

Әкімшілік санитарлық күн техникалық себептерге байланысты немесе айдың алғашқы дүйсенбісі мереке күніне сәйкес келген жағдайда басқа күнге ауыстырылуы мүмкін екенін де ескертті.

Айта кетейік, 2026 жылдың 1 сәуірінен бастап Алматы ботаникалық бағы жаңа жұмыс тәртібіне көшкен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: