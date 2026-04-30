Қоғам

Үсік жүріп, найзағай ойнайды: Қазақстанда 1 мамырда қолайсыз ауа райы күтіледі

Үсік жүріп, найзағай ойнайды: Қазақстанда 1 мамырда қолайсыз ауа райы күтіледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 18:43
Қазақстан аймақтарында 2026 жылғы 1 мамырда қолайсыз ауа райы күтіледі. Бұл туралы синоптиктер жариялаған болжамнан белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, түнде Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, Шығыс Қазақстан облысының шығысында топырақ бетінде 1 градус үсік күтіледі.

"Солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөлімдер Қазақстан аумағының басым бөлігінде найзағай, бұршақ және дауылмен жаңбыр алып келеді. Тек ҚР орталығы мен шығысында жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Республика бойынша желдің күшеюі күтілуде, солтүстікте, оңтүстікте, шығыста – шаңды дауыл". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Сондай-ақ, келесі өңірлерде:

  • Павлодар облысының батысында, солтүстігінде, Жамбыл облысының орталығында, Қарағанды, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, Қызылорда облысының шығысында, оңтүстігінде, орталығында, Абай облысының орталығында оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі күтіледі.
  • Жетісу облысының оңтүстігінде, шығысында төтенше өрт қаупі күтіледі.

Бұған дейін миноптиктер мамырдың алғашқы күндеріне болжам жасаған болатын.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
6 мамырда Қазақстанның үш қаласында қолайсыз ауа райы күтіледі
09:36, 06 мамыр 2024
6 мамырда Қазақстанның үш қаласында қолайсыз ауа райы күтіледі
Жаңбыр, найзағай, тұман - синоптиктер 7 сәуірде болатын қолайсыз ауа райы туралы ескертті
18:09, 06 сәуір 2026
Жаңбыр, найзағай, тұман - синоптиктер 7 сәуірде болатын қолайсыз ауа райы туралы ескертті
10 маусымда Қазақстанның үш қаласында қолайсыз ауа райы күтіледі
09:01, 10 маусым 2024
10 маусымда Қазақстанның үш қаласында қолайсыз ауа райы күтіледі
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
18:28, Бүгін
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
18:10, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
17:50, Бүгін
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
17:37, Бүгін
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
