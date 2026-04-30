Қоғам

Синоптиктер мамырдың алғашқы күндеріне болжам жасады

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 15:07 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы мамыр айының алғашқы күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мамандардың мәліметінше, 2026 жылғы 1-3 мамыр аралығында еліміздің үш ірі қаласында күн 30 градусқа дейін жылынады. Алайда кей өңірлерде жаңбыр жауып, найзағай ойнап, жел күшеюі мүмкін.

Астана

1 мамырда құбылмалы бұлтты ауа райы күтіледі. Күннің екінші жартысында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ түсуі мүмкін. Күндіз шаңды дауыл болжанып отыр. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +10…+12, күндіз +27…+29 градус болады.

2 мамырда құбылмалы бұлтты, түнде жаңбыр жауады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр. Ауа температурасы түнде +6…+8, күндіз +16…+18 градус.

3 мамырда жауын-шашынсыз, құбылмалы бұлтты болады. Жел екпіні секундына 14 метрге дейін. Ауа температурасы түнде +4…+6, күндіз +18…+20 градус.

Алматы

1 мамырда құбылмалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Жел екпіні секундына 15 метрге дейін күшейеді. Ауа температурасы түнде +13…+15, күндіз +26…+28 градус.

2 мамырда да өткінші жаңбыр мен найзағай болады. Желдің екпіні секундына 15 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +13…+15, күндіз +25…+27 градус.

3 мамырда жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Кей уақытта желдің екпіні секундына 15-18 метрге дейін күшеюі мүмкін. Ауа температурасы түнде +13…+15, күндіз +23…+25 градус.

Шымкент

1 мамырда құбылмалы бұлтты, күндіз жаңбыр жауып, найзағай күтіледі. Желдің екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +15…+17, күндіз +28…+30 градус.

2 мамырда кей уақыттарда жаңбыр жауып, найзағай болады. Желдің жылдамдығы секундына 9-14 метр. Ауа температурасы түнде +14…+16, күндіз +21…+23 градус.

3 мамырда ара-тұра жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел екпіні секундына 14 метрге дейін жетеді. Ауа температурасы түнде +12…+14, күндіз +19…+21 градус.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Синоптиктер демалыс күндеріне ауа райы болжамын жариялады
Алматы мен Шымкентте нөсер жаңбыр жауады
Астана, Алматы, Шымкент: Алдағы мерекелік демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы
Борец из Казахстана стал миллионером после триумфа на чемпионате Азии в Бишкеке
Вторая ракетка Казахстана не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции
Украинская теннисистка оценила игру обидчицы Елены Рыбакиной на "тысячнике" в Мадриде
Два сета решили судьбу матча первой ракетки Казахстана с бывшей напарницей из России
