#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

3,5 миллиард теңге шығын: Қазақстанда шетелдік инвесторды алдап кетті

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 18:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстанда швейцариялық инвесторды 3,5 миллиард теңгеге сан соқтырып кеткен. Істің мән-жайын 2026 жылғы 30 сәуірде ҚР Бас прокуратурасы ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство мәліметіне сүйенсек, Швейцария инвесторы Люк Ярчик Корнелияға қатысты жасалған 3,5 миллиард теңге құрайтын алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық істің тергелуі аяқталды.

"2016 жылдың қыркүйегінде қазақстандық кәсіпкер жалған құжаттарды пайдаланып, швейцариялық инвесторға тиесілі "УК Ринком" ЖШС-ің 80% үлесін 63 миллион теңгеге заңсыз сатқаны анықталды",- делінген ақпаратта.

Кәсіпорын Ұлытау облысында темір кен орнын игерумен айналысқан.

Соттың 2026 жылғы 27 сәуірдегі үкімімен азамат М. ҚК-тің 190 б. 4 б. 2 т. (аса ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша қылмыстық жолмен алынған мүлкі тәркіленіп, 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыруға сотталды.

Шетелдік инвестордың 3,5 миллиард теңге мөлшеріндегі азаматтық талабы толық көлемде қанағаттандырылды.

Бас прокуратура тергеп-тексерудің жан-жақты, объективті және сапалы жүргізілуін қамтамасыз етіп, нәтижесінде шетелдік инвестордың бұзылған құқықтары толық қалпына келтірілді.

Бұған дейін Қарағанды облысында полиция қызметкерлері өңірдегі өнеркәсіптердің бірінде әрекет еткен қылмыстық топтың қызметін тоқтатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Павлодарда өрттен 15 адам құтқарылды
22:49, Бүгін
Құпия бөлме, 4 млрд шығын, шетелге қашу: полиция ауқымды операцияны аяқтады
18:25, 23 сәуір 2026
Алаяқ қазақстандықтарды 3 миллиард теңгеге алдап кетті
09:43, 08 ақпан 2024
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Дмитрий Бивол высказался о планах на дальнейшую карьеру
23:12, Бүгін
Видео дубля Луиша Нани в матче Кубка Казахстана "Актобе" - "Елимай"
22:34, Бүгін
Дмитрий Бивол ответил, где у него больше всего фанатов - в России, США или Кыргызстане
22:08, Бүгін
Три гола решили исход матча Кубка Казахстана "Ордабасы" - "Каспий"
21:52, Бүгін
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: