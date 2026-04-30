3,5 миллиард теңге шығын: Қазақстанда шетелдік инвесторды алдап кетті
Ведомство мәліметіне сүйенсек, Швейцария инвесторы Люк Ярчик Корнелияға қатысты жасалған 3,5 миллиард теңге құрайтын алаяқтық фактісі бойынша қылмыстық істің тергелуі аяқталды.
"2016 жылдың қыркүйегінде қазақстандық кәсіпкер жалған құжаттарды пайдаланып, швейцариялық инвесторға тиесілі "УК Ринком" ЖШС-ің 80% үлесін 63 миллион теңгеге заңсыз сатқаны анықталды",- делінген ақпаратта.
Кәсіпорын Ұлытау облысында темір кен орнын игерумен айналысқан.
Соттың 2026 жылғы 27 сәуірдегі үкімімен азамат М. ҚК-тің 190 б. 4 б. 2 т. (аса ірі мөлшердегі алаяқтық) бойынша қылмыстық жолмен алынған мүлкі тәркіленіп, 6 жыл 8 айға бас бостандығынан айыруға сотталды.
Шетелдік инвестордың 3,5 миллиард теңге мөлшеріндегі азаматтық талабы толық көлемде қанағаттандырылды.
Бас прокуратура тергеп-тексерудің жан-жақты, объективті және сапалы жүргізілуін қамтамасыз етіп, нәтижесінде шетелдік инвестордың бұзылған құқықтары толық қалпына келтірілді.
