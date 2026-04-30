Шымкентте сот көршісін балағаттаған азаматқа 150 мың теңге айыппұл салды
Шымкент қаласының ауданаралық азаматтық істер жөніндегі сотында сөзге келіспей қалған көршілердің ісі қаралды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сотта талап қоюшы өзінің арызында жауапкерлер "WhatsApp" ортақ үй чатында өзіне және отбасына қатысты әдепсіз сөздер жазғанын көрсеткен.
"Сот тараптарға дауды медиация тәртібімен реттеудің артықшылықтарын, яғни тараптардың әрқайсысының мүдделері ескерілетінін және өзара тиімді әрі ыңғайлы шешім болатынын түсіндірді". Шымкент қалалық соты
Нәтижесінде тараптар дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімге келді, оған сәйкес талап қоюшы өзінің талаптарынан бас тартты, ал жауапкерлер талапты мойындап, талап қоюшыға 150 000 теңгеден ағымдағы жылдың мамыр айының соңына дейін төлеуге міндеттенді.
Сот ұйғарымымен дауды (жанжалды) медиация тәртібімен реттеу туралы келісім бекітіліп, іс бойынша іс жүргізу тоқтатылды. Сонымен қатар, талап қоюшыға төленген мемлекеттік баж салығы қайтарылды.
Сот ұйғарымы заңды күшіне енген жоқ.
