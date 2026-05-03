Қоғам

Ашықтық пен икемділік: Қазақстан шетелдік мамандар мен инвесторлар үшін ережелерді өзгертуде

Фото: МИД РК
Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева Мемлекет басшысының көші-қон саясатын жетілдіру туралы Жарлығын іске асыруға қатысты Үкіметтің жаңа тәсілдерін түсіндірді.

Оның айтуынша, бұл жай ғана өзгеріс емес, толыққанды трансформация. Яғни, бұрынғыдай тек әкімшілік қызметтен экономикалық дамуға және ұзақ мерзімді мемлекеттік стратегияға жұмыс істейтін жүйеге көшу көзделіп отыр.

"Біз күрделі әрі көп жағдайда шектеу қоятын жүйеден ашық әрі икемді модельге көшіп жатырмыз", – деді Аида Балаева.

Негізгі мақсат – Қазақстан экономикасына қажет мамандар үшін ашық әрі түсінікті жүйе құру. Шетелдік маман немесе инвестор елге еркін кіріп, өз саласында тиімді жұмыс істеп, қоғамға оңай бейімделе алуы тиіс. Үкімет бұл мәселені кешенді түрде қарап, барлық мемлекеттік органдардың бірлескен жұмысын қажет ететін міндет деп санайды.

Бірінші бағыт – көші-қон саласында "қызмет көрсететін мемлекет" моделін қалыптастыру. Яғни, барлық мемлекеттік қызметтер мүмкіндігінше жеңіл, ашық әрі қолжетімді болуы керек.

Министрдің айтуынша, мәртебе рәсімдеу, жұмысқа рұқсат алу сияқты барлық процестер бір жүйе арқылы жүргізілуі тиіс. Азаматтар әртүрлі мекемелерге қайта-қайта бармай, бәрін бір жерден шешуі керек.

Бұл үшін "бір терезе" қағидасы кеңейтіліп, барлық негізгі қызметтер цифрландырылып жатыр.

Екінші бағыт – бюрократияны азайту және мемлекеттік процестердің тиімділігін арттыру. Өтініштерді қарау мерзімі қысқарады, рәсімдер жеңілдетіледі, цифрлық бақылау құралдары енгізіледі.

"Барлық реформалар институционалдық тұрақтылықты күшейту және цифрлық бақылауды дамыту аясында жүзеге асырылады. Реттеу жүйесі нақты, мақсатты және технологиялық болады", – деді Аида Балаева.

Соның нәтижесінде:

  • өндіріс немесе инфрақұрылым саласында жұмыс істейтін шетелдік инвесторларға тұрақты әрі қолайлы жағдай жасалады;
  • инженерия, IT немесе медицина саласындағы мамандар үшін елде заңды түрде жұмыс істеу жеңілдейді.

Бұл азаматтар мен мемлекет үшін шығындарды азайтуға мүмкіндік береді.

Үшінші бағыт – адам капиталын тиімді тарту жүйесіне көшу. Мұнда "Алтын виза" ерекше рөл атқарады. Бұл – инвесторлар мен жоғары білікті мамандарға ұзақ мерзімді әрі тұрақты жағдай жасауға арналған жаңа құрал.

Төртінші маңызды бағыт – еңбек нарығын икемді ету. Ол үшін кәсіби біліктілікті тану процесі жеңілдетіледі. Әсіресе бұл жоғары технологиялық және маман тапшы салаларға қатысты.

"Бұрын бірнеше айға созылатын біліктілікті растау енді әлдеқайда қысқа уақытта жүргізіледі. Бірақ сапа мен қауіпсіздік талаптары сақталады". Аида Балаева

Сонымен қатар мемлекет бақылауды әлсіретпейді.

Жалпы алғанда, бұл Жарлық Қазақстанның инвестиция, технология және білікті мамандар үшін жаһандық бәсекедегі орнын күшейтуге бағытталған. Бұл – білімге негізделген экономиканы дамыту және елдің сапалы өсімін қамтамасыз ету жолындағы маңызды қадам.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
