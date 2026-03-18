Тегін медициналық көмекті қаржыландыруға қайырымдылық ұйымдар мен ұлттық компаниялар тартылмақ
Премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева 2026 жылғы 18 наурызда Үкімет отырысында тегін медициналық көмекті қаржыландыруға жаңа көздерді тарту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, азаматтардың денсаулығын қорғауға кепілдік берілген құқық өзгеріссіз қалады.
"Тегін медициналық көмекті қаржыландыру көздері кеңейтіледі. Мемлекеттік бюджеттен бөлек, бұл үдеріске қайырымдылық және халықаралық ұйымдар, сондай-ақ ірі ұлттық компаниялар да қатысады", – деді Балаева.
Сонымен қатар ол цифрлық экономиканың дамуын ескере отырып, еңбек заңнамасы жұмыспен қамтудың жаңа түрлеріне, соның ішінде қашықтан және платформалық жұмысқа бейімделетінін айтты.
"Жалпы алғанда, жаңа Конституцияны әлеуметтік салада іске асыру адамның өзі, оның білімі, кәсіби дағдылары мен даму мүмкіндіктері басты орын алатын заманауи әлеуметтік мемлекет моделін қалыптастыруға бағытталған", – деп қосты министр.
Бұған дейін "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" кодекске өзгерістер енгізілетіні хабарланған болатын.
