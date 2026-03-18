Елімізде Конституциялық реформадан кейін сөз бостандығы қалай реттеледі
Фото: freepik
2026 жылғы 18 наурызда Үкімет отырысында премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева салалық заңнаманы жаңарту бойынша жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның сөзінше, мәдениет, ақпарат, бұқаралық ақпарат құралдары, архив ісі, мемлекеттік рәміздерді пайдалану, мемлекет пен азаматтық қоғамның өзара іс-қимылы, діни қызмет, сондай-ақ жастар мен отбасы саясаты салаларын қамтитын 20-дан астам заңнамалық актіге өзгерістер енгізу жоспарланып отыр.
"Ұсынылып отырған түзетулер Конституцияның негізгі қағидаттарын жүзеге асыруға бағытталған. Олар – тарихи-мәдени мұраны сақтау, ұлттық мәдениетті қолдау, отбасы институтын нығайту және азаматтық қоғамды дамыту", – деді министр.
Сонымен қатар, жаңа конституциялық институт – Қазақстанның Халық Кеңесі құрылуына байланысты қоғамдық келісімді нығайту және этносаралық қатынастарды дамыту бағытындағы жұмыстар күшейтіледі.
"Бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы заңнаманы жетілдіру жалғасады. Бұл бағытта сөз бостандығы қағидаттарын, цензураға жол бермеуді және азаматтардың ақпаратты алу әрі тарату құқығын құқықтық деңгейде барынша толық көрсету жоспарланған. Сонымен бірге, азаматтардың ар-намысы, қадір-қасиеті және іскерлік беделін қорғау тетіктері күшейтіледі. Бұл шаралар пікір білдіру еркіндігі мен адамның конституциялық құқықтарын қорғау арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді".Аида Балаева
Бұған дейін Қазақстанда парламент палаталарының бірлескен отырысы 20 наурызға шақырылғанын жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
