Оқиғалар

Қазақстанда жүргізушісіз көлік іске қосылмақ

Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 31 наурызда өткен Үкімет отырысында ұшқышсыз технологияларды дамыту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 15:25 Сурет: pixabay
Премьер-министрдің орынбасары – жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 31 наурызда өткен Үкімет отырысында ұшқышсыз технологияларды дамыту жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаслан Мәдиевтің айтуынша, министрлік жүргізушісіз технологияларды дамытуға ерекше көңіл бөлуде.

"Қазақстанда халықаралық технологиялық компаниялардың қатысуымен жүргізушісіз автокөліктердің пилоттық жобасын іске қосу жоспарланып отыр. Жобаны жүзеге асыру мерзімі – 2026 жылдың екінші тоқсаны", – деді ол.

Сонымен қатар, жеке бастама аясында дрон арқылы жеткізу қызметін енгізу бойынша пилоттық жоба жүзеге асырылып жатыр. Министрдің сөзінше, бұл бастамалар қалалық мобильділік пен логистиканың жаңа үлгілерін сынақтан өткізуге мүмкіндік береді.

2026 жылғы 20 наурызда Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев ұшқышсыз ұшу аппараттарының (ҰҰА) қозғалысына қатысты нормативтік құжаттар қабылданатынын мәлімдеген болатын. Оның айтуынша, бұл реттеу Алматы облысының аумағын, соның ішінде Алатау мен Алматы қаласын қамтиды.

Айгерим Тарина
