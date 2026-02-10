#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда интернет 90%-дан астам ауылға жетеді

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.02.2026 11:10 Фото: freepik
Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министріжасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев 2026 жылғы 10 ақпанда өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында цифрлық инфрақұрылымды кеңейту жоспарлары туралы хабарлады.

Министр атап өткендей, 2025 жылы осы бағыттағы барлық негізгі жобалар іске қосылған, ал олардың көпшілігі осы жылы аяқталады.

"Атап айтқанда, қосымша 1 900 ауыл оптикалық талшықты желіге қосылады. Келесі жылы интернетке қосылған елді мекендердің үлесі 90%-дан асады. Барлық республикалық жолдар қажетті байланыс инфрақұрылымымен қамтамасыз етіледі. Үкіметтің тапсырмасына сәйкес, өткен жылдың желтоқсанында барлық өткізу пункттері интернетке қосылды", – деді Мадиев.

Оның сөзінше, интернет жолаушылар тасымалының негізгі бағыттарында, соның ішінде отандық әуе компаниясының рейстерінде де қолжетімді болады.

"Азаматтардың қажеттілігін қанағаттандырудан басқа, бұл цифрлық инфрақұрылым Қазақстанның аймақтық цифрлық байланыс саласындағы көшбасшы рөлін нығайтуға мүмкіндік береді. Ел аумағында салынатын 9 спутниктік станция арқылы интернет көршілес елдерге де қолжетімді болады: биыл Тәжікстан қосылады, кейін – Моңғолия мен Қырғызстан. Каспий аймағында Өзбекстан да инфрақұрылымға қосылуға қызығушылық танытуда", – деп қосты Мадиев.

2026 жылғы 10 ақпанда Астанада мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев төрағалық еткен Үкіметтің кеңейтілген отырысы өтуде.

Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылды
14:14, Бүгін
Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылды
Қазақстанға спутниктік интернет қызметін көрсететін екі оператор келеді: пилоттық сынақ мерзімі белгілі болды
10:38, 06 қаңтар 2026
Қазақстанға спутниктік интернет қызметін көрсететін екі оператор келеді: пилоттық сынақ мерзімі белгілі болды
Қазақстандық IT-мамандардың жалақы мөлшері аталды
14:05, 06 қаңтар 2026
Қазақстандық IT-мамандардың жалақы мөлшері аталды
