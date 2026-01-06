#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
511.26
597.61
6.32
Қоғам

Қазақстанға спутниктік интернет қызметін көрсететін екі оператор келеді: пилоттық сынақ мерзімі белгілі болды

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.01.2026 10:38 Фото: freepik
Премьер-министрдің орынбасары – Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев 2025 жылғы 6 қаңтарда өткен Үкімет отырысында шалғай елді мекендерді интернетпен қамтамасыз ету жоспарлары туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда спутниктік интернет қызметін көрсететін үш оператор жұмыс істеп жатыр.

"Жақын арада тағы екі шетелдік компания нарыққа шығады. Оларға қатысты пилоттық сынақтарды биыл өткізу жоспарланып отыр", – деді Жаслан Мәдиев.

Сондай-ақ министрдің мәлімдеуінше, биыл кейбір пойыздар мен ұшақтарда да спутниктік интернет пайда болады.

"Байланыс мүлде жоқ аумақтарда туристік және қолжетімділігі қиын жерлерді спутниктік интернетпен қамтамасыз ету міндеті жергілікті бюджет қаражаты есебінен әкімдіктерге жүктеледі", – деп қосты ол.

Бұған дейін Қазақстанда медицина қызметкерлеріне шабуыл жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазақстандық IT-мамандардың жалақы мөлшері аталды
14:05, Бүгін
Қазақстандық IT-мамандардың жалақы мөлшері аталды
Қазақстанда 500-ден астам ауыл спутниктік интернетке қосылады
12:14, 21 қазан 2025
Қазақстанда 500-ден астам ауыл спутниктік интернетке қосылады
Қазақстан ауылдарын интернетпен қамтамасыз етуге 320 млрд теңге жұмсалады
10:55, 21 қазан 2025
Қазақстан ауылдарын интернетпен қамтамасыз етуге 320 млрд теңге жұмсалады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: