Қоғам

Қазақстанда 500-ден астам ауыл спутниктік интернетке қосылады

Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 12:14 Фото: pexels
Қазақстанда шалғайдағы елді мекендерді интернетпен қамту мақсатында спутниктік байланыс жобалары жүзеге асырылуда. Бұл туралы 21 қазан күні өткен Үкімет отырысында жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, өзге технологиялармен қамтылмаған аз қоныстанған ауылдарға интернет желісін жеткізу үшін спутниктік жүйелер қолданылады.

"2025 жылдың соңына дейін ел бойынша 504 ауыл спутниктік интернетке қосылады", – деді ол.

Қазіргі таңда Қазақстан нарығында үш оператор спутниктік интернет қызметін көрсетіп отыр.

"2027 жылдың соңына дейін тағы екі компания нарыққа шығуды жоспарлап отыр. Олар бойынша пилоттық сынақтар 2026 жылы өткізіледі", – деп толықтырды министр.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда ауылдық елді мекендерді интернетпен қамтамасыз етуге 323 млрд теңге инвестиция салынатыны хабарланған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
