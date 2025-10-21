#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Қазақстан ауылдарын интернетпен қамтамасыз етуге 320 млрд теңге жұмсалады

Село, сельская местность, деревня, деревни, поселок, аул, частные дома , сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 10:55 Фото: pexels
Жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев 2025 жылғы 21 қазанда ауылдық елді мекендерді интернетпен қамтамасыз ету бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, бүгінде Қазақстанда 6 179 ауылдық елді мекен бар. Оның ішінде 2 606 ауыл магистральдық талшықты-оптикалық байланыс желісі (ТОБЖ) арқылы интернетке қосылған.

"663 ауылда жергілікті желі бар. 2026 жылдың соңына дейін тағы 3 000-нан астам ауылды магистральдық ТОБЖ-ға қосу жоспарланып отыр. Осылайша 2027 жылдың соңына дейін жергілікті ТОБЖ желісі 4 786 ауылға дейін жетеді", – деді Мадиев.

Министрдің мәліметінше, бұл шаралар ауылдардың 90%-нан астамын жоғары жылдамдықты сымды интернетпен қамтуға мүмкіндік береді.

"2027 жылдың соңына дейінгі жалпы инвестиция көлемі 323 млрд теңгені құрайды. Ел халқының 1%-дан аз бөлігі тұратын қалған 10% ауыл интернетке спутниктік технологиялар арқылы қосылады", – деп толықтырды министр.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда интернет-трафик тұтыну көлемі екі есеге артқаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда 500-ден астам ауыл спутниктік интернетке қосылады
12:14, Бүгін
Қазақстанда 500-ден астам ауыл спутниктік интернетке қосылады
Қазақстанда цифрлық деректердің қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі
11:49, 20 қазан 2025
Қазақстанда цифрлық деректердің қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі
Қазақстанда 2026 жылға дейін ұялы байланыс қолжетімді болады
10:21, Бүгін
Қазақстанда 2026 жылға дейін ұялы байланыс қолжетімді болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: