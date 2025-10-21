#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Қоғам

Қазақстанда 2026 жылға дейін ұялы байланыс қолжетімді болады

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.10.2025 10:21 Фото: pexels
Қазақстан 2026 жылға дейін ел аумағын толықтай ұялы байланыспен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Бұл туралы 2025 жылғы 21 қазанда Үкімет отырысында жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мадиев мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Министрдің айтуынша, бұл мақсатқа жету үшін Direct to Cell қызметі іске қосылады.

"Бірінші кезеңде, яғни 2026 жылы SMS-хабарламалар жіберу қызметі қолжетімді болады. Ал 2027 жылы дауыс байланысы мен деректерді беру қызметі іске қосылады. Осы жұмыстардың арқасында Қазақстан спутниктік байланыс саласында аймақтық цифрлық хабқа айналды", – деді Мадиев.

Сондай-ақ министр еліміздің географиялық тұрғыдан Еуропа мен Азияның тоғысында орналасқанын және халықаралық интернет-трафик транзитінде маңызды рөл атқаратынын атап өтті.

Қазіргі таңда бұл үлес шамамен 1,5% болса, 2027 жылға қарай оны 5%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр.

"Бұл мақсатқа жету үшін Мемлекет басшысының тапсырмасымен ірі инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асырылып жатыр. Олар халықаралық түйісу арналарының өткізу қабілетін 54%-ға арттыруға бағытталған. Бұл жобаларға Каспий теңізінің түбі арқылы талшықты-оптикалық байланыс желісін тарту және жалпы ұзындығы 4 мың шақырымнан асатын "Батыс–Шығыс" гипермагистралін салу кіреді", – деді министр.

Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстанның 500-ден астам ауылын спутниктік интернетке қосу жоспарланғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан ауылдарын интернетпен қамтамасыз етуге 320 млрд теңге жұмсалады
10:55, Бүгін
Қазақстан ауылдарын интернетпен қамтамасыз етуге 320 млрд теңге жұмсалады
Қазақстанда 30 миллионнан астам күмәнді қоңырау бұғатталды
10:01, Бүгін
Қазақстанда 30 миллионнан астам күмәнді қоңырау бұғатталды
Қазақстанда ұялы байланыс операторларына салық мөлшерлемелері өзгереді
10:41, 18 маусым 2024
Қазақстанда ұялы байланыс операторларына салық мөлшерлемелері өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: