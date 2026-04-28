#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Қазақстанда ұялы байланыс сапасын жасанды интеллект арқылы талдау басталады

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.04.2026 10:43 Фото: pexels
Цифрлық даму және жасанды интеллект министрі Жаслан Мәдиев 2026 жылғы 28 сәуірде Үкімет отырысында ұялы байланыс сапасын жасанды интеллект көмегімен талдау жоспарлары туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, байланыс сапасын арттыру мақсатында операторлар телекоммуникациялық желілерді талдау үшін жасанды интеллект технологиясын енгізетін болады.


"Жүйе желі жүктемесін, пайдаланушылардың тығыздығын және базалық станциялардың орналасуын талдап, болжайды. Бұл инженерлердің қатысуынсыз-ақ ресурстарды автоматты түрде қайта бөлуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ алаяқтықпен күресу аясында AI-антифрод жүйесін енгізу жоспарлануда", – деді Мәдиев.

Жаппай қоңырау шалу, нөмірді бұрмалау немесе алаяқтық схемасына тән белгілер анықталған жағдайда жүйе қоңырауды абонент жауап бермей тұрып-ақ секундтың үлесінде бұғаттай алады.

Бұған дейін бизнесті ашуға арналған AI-көмекші әзірленіп жатқаны туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда түрлі салаларда қазақстандықтарға көмектесетін 50 жасанды интеллект агенті әзірленеді
11:28, Бүгін
Қазақстанда түрлі салаларда қазақстандықтарға көмектесетін 50 жасанды интеллект агенті әзірленеді
Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылды
14:14, 10 ақпан 2026
Қазақстанда Жасанды интеллект қоры құрылды
Қазақстанда 2026 жылға дейін ұялы байланыс қолжетімді болады
10:21, 21 қазан 2025
Қазақстанда 2026 жылға дейін ұялы байланыс қолжетімді болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
15:17, Бүгін
Вторая ракетка Казахстана за час с небольшим разобрался с хозяином турнира
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
15:12, Бүгін
Нганну назвал победителя в поединке Фьюри и Джошуа
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
15:00, Бүгін
Юный талант из Казахстана был разгромлен главным фаворитом турнира
"Не будут играть основным составом": в России дали прогноз на матч "Кайсар" - "Кайрат"
14:29, Бүгін
"Не будут играть основным составом": в России дали прогноз на матч "Кайсар" - "Кайрат"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: