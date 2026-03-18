Саясат

Қазақстанда Парламент палаталарының бірлескен отырысы 20 наурызға шақырылды

Мажилис Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 15:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Парламенті палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы өкімге қол қойды. Бұл туралы Zakon.kz Мәжілістің баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады.

2026 жылғы 18 наурызда жарияланған өкім мәтінінде:

"Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 20 наурызда сағат 10.00-де Астана қаласында шақырылсын", – деп жазылған Өкім мәтінінде.

Бұған дейін Премьер-министрдің орынбасары – ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкімет отырысында аталған жиында Алатау қаласының ерекше мәртебесі туралы конституциялық заң жобасы қаралатынын нақтылаған болатын.

