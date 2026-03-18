Қоғам

"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" кодекске өзгерістер енгізіледі

Фото: Zakon.kz
Премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева 2026 жылғы 18 наурызда Үкімет отырысында медициналық сақтандыруға қатысты жоспарланған өзгерістер туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесінің рөлі күшейтіледі.

"Бірыңғай базалық медициналық көмек пакетін кезең-кезеңімен енгізу аясында сақтандыру пакеті жоспарлы және жоғары технологиялық медициналық көмектің басым бөлігіне қол жеткізудің негізгі құралына айналады. Жаңа Конституцияның қабылдануына байланысты "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" кодекске, сондай-ақ медициналық сақтандыру және биологиялық қауіпсіздік саласын реттейтін заңдарға тиісті өзгерістер енгізіледі", – деді Балаева.

Министрдің айтуынша, мемлекет кепілдік берген тегін медициналық көмектің көлемі сақталады. Сонымен қатар, азаматтардың құқықтары шектелмейді, керісінше институционалдық тұрғыдан одан әрі нығая түседі.

Бұған дейін Аида Балаева салалық заңнаманы жаңарту бойынша жоспарланған шаралар туралы да айтқан болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
