Тоқаев өзіне сыйға тартылған тұлпарлардың бабын көріп қайтты
Президент бір жыл бұрын Ақалтеке тұқымынан туған қылаң боз тайды Ақжан деп атап атаған еді.
Шоқтығы биік, қаз мойын, қамыс құлақ, денесі сылыңғыр, көзі тау суындай тұп-тұнық, жүрісі паң, өте есті жануар екені бүкіл болмыс-бітімінен байқалып тұрады.
Сурет: Instagram/tokayev_online
Президент атқораға жиі барып, жылқыларға өз қолымен жем беріп тұрады. Олардың қатарында жақында Қатар елінен сыйға келген арабы арғымақтар да бар.
Ақалтеке тұқымына жататын арғымақтардың қатарына бірнеше ай бұрын құла түстес құлын да қосылды. Мемлекет басшысы оған Ақниет деп ат қойды. Аттың сынын жақсы білетін мамандар келешекте халықаралық жарыстарда топ жаратын тұлпар болады деп бағалап отыр.
