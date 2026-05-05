Қоғам

Алматыда "Таза Қазақстан" аясында сәндік көгалдандыру ауқымы кеңейіп келеді

Алматыда &quot;Таза Қазақстан&quot; бағдарламасы аясында қалалық аумақтарды сәндік гүлдермен көріктендіру бағытында кешенді жұмыстар жүргізілуде. Бұл туралы қалалық экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері айтты., сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 14:09 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында қалалық аумақтарды сәндік гүлдермен көріктендіру бағытында кешенді жұмыстар жүргізілуде. Бұл туралы қалалық экология және қоршаған орта басқармасының өкілдері айтты.

2026 жылы сәндік гүлдермен көгалдандырылатын аумақтың жалпы көлемі 387 953 шаршы метр болды, бұл 2025 жылмен салыстырғанда 77 пайызға артық. Оның 107 836 шаршы метрі (28%) біржылдық гүлзарларға, ал 280 117 шаршы метрі (72%) көпжылдық гүлзарлар мен гүлдейтін сәндік бұталарға тиесілі. Сонымен қатар 9 844 тік көгалдандыру элементін орналастыру көзделген.

Гүл композициялары жүргіншілер аймақтары бойына, ірі көшелер мен даңғылдарға, сондай-ақ саябақтар мен скверлерге отырғызылмақ. Аталған бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтып, қалалық кеңістікті көгалдандыруда бірізді, үйлесімді тәсіл қалыптастыруға бағытталған.

Бағдарламаның маңызды бағыттарының бірі – көлік жолайырықтары, негізгі көшелер мен бөлгіш жолақтарды тік көгалдандыру. Бұл қалалық инфрақұрылымның көркемдік келбетін жақсартып, экологиялық тұрақтылығын арттыруға ықпал етеді.

Жоспар аясында біржылдық гүл көшеттерінен гүлзарлар жасау, раушан бақтарын қалыптастыру, сәндік гүлдейтін бұталарды отырғызу, қызғалдақ егу және оларды күтіп-баптау жұмыстары жүргізіледі.

Аталған іс-шараларды жүзеге асыру қоршаған ортаның жағдайын жақсартып, қала тұрғындары мен қонақтары үшін жайлы да көркем орта қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Оқи отырыңыз
"Таза Қазақстан": Алматыда 2026 жылы 550 мыңнан астам жасыл желек егіледі
13:01, 06 сәуір 2026
"Таза Қазақстан": Алматыда 2026 жылы 550 мыңнан астам жасыл желек егіледі
Алматыда "таза ауа" аймағы бойынша пилоттық жоба басталды
11:43, 30 сәуір 2026
Алматыда "таза ауа" аймағы бойынша пилоттық жоба басталды
Алматыда 5 мыңнан астам кәсіпкерлік нысанды төлқұжаттау қажет
09:25, 07 қазан 2024
Алматыда 5 мыңнан астам кәсіпкерлік нысанды төлқұжаттау қажет
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
15:22, Бүгін
"Кайсар" опубликовал видео голов в ворота "Кайрата" перед очной встречей в КПЛ
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
15:10, Бүгін
"Ешь больше бешбармака": узбекский боец обратился к звезде казахского бокса
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
14:48, Бүгін
Всего четверых штангистов отправляет Казахстан на чемпионат Азии по тяжёлой атлетике
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
14:35, Бүгін
"Барыс" подпишет контракт с перспективным казахстанским хоккеистом
