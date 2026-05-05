Алматыда "Таза Қазақстан" аясында сәндік көгалдандыру ауқымы кеңейіп келеді
2026 жылы сәндік гүлдермен көгалдандырылатын аумақтың жалпы көлемі 387 953 шаршы метр болды, бұл 2025 жылмен салыстырғанда 77 пайызға артық. Оның 107 836 шаршы метрі (28%) біржылдық гүлзарларға, ал 280 117 шаршы метрі (72%) көпжылдық гүлзарлар мен гүлдейтін сәндік бұталарға тиесілі. Сонымен қатар 9 844 тік көгалдандыру элементін орналастыру көзделген.
Гүл композициялары жүргіншілер аймақтары бойына, ірі көшелер мен даңғылдарға, сондай-ақ саябақтар мен скверлерге отырғызылмақ. Аталған бағдарлама қаланың барлық ауданын қамтып, қалалық кеңістікті көгалдандыруда бірізді, үйлесімді тәсіл қалыптастыруға бағытталған.
Бағдарламаның маңызды бағыттарының бірі – көлік жолайырықтары, негізгі көшелер мен бөлгіш жолақтарды тік көгалдандыру. Бұл қалалық инфрақұрылымның көркемдік келбетін жақсартып, экологиялық тұрақтылығын арттыруға ықпал етеді.
Жоспар аясында біржылдық гүл көшеттерінен гүлзарлар жасау, раушан бақтарын қалыптастыру, сәндік гүлдейтін бұталарды отырғызу, қызғалдақ егу және оларды күтіп-баптау жұмыстары жүргізіледі.
Аталған іс-шараларды жүзеге асыру қоршаған ортаның жағдайын жақсартып, қала тұрғындары мен қонақтары үшін жайлы да көркем орта қалыптастыруға мүмкіндік береді.