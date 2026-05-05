#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
465.01
543.55
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
465.01
543.55
6.15
Қоғам

6 мамырда еліміздің басым бөлігінде жаңбыр жауып, кейбір өңірде бұршақ түсуі мүмкін

Бұршақ, ауа райы болжамы, 6 мамыр, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.05.2026 18:31 Сурет: pixabay
2026 жылғы 6 мамырда Қазақстан аумағының басым бөлігінде циклон жүріп, атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамына сәйкес, еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауады, ал батыс пен солтүстік-батыс өңірлерде қатты жауын-шашын болады.

Сонымен қатар, батыс, солтүстік-батыс және солтүстік аймақтарда бұршақ түсіп, қатты жел тұрады және тұман болады деп болжанады.

Республикамыздың шығысында ғана антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Сондай-ақ, еліміздің басым бөлігінде жел екпін алып, оңтүстікте шаңды дауыл тұруы мүмкін.

"Түнде Шығыс Қазақстан облысының шығысында үсік жүріп, сынап бағаны -1°C-ге дейін төмендейді деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сондай-ақ, мына бірқатар өңірлерде: Қызылорда облысында, Түркістан өңірінің оңтүстігінде, Жамбыл, Алматы, Жетісу облыстарының жекелеген аудандарында, Ақтөбе, Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Ұлытау облыстарында, сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы мен Абай облыстарында өрт қаупі жоғары болады деп күтіледі.

Жетісу облысының оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде төтенше өрт қаупі сақталады.

Бұған дейін синоптиктер еліміздің үш ірі қаласы бойынша 2026 жылғы 6, 7 және 8 мамырға арналған ауа райы болжамын ұсынған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жаңбыр, бұршақ, тұман: Қазақстанның бірқатар өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды
22:02, Бүгін
Жаңбыр, бұршақ, тұман: Қазақстанның бірқатар өңірлерінде дауылды ескерту жарияланды
Еліміздің басым бөлігінде 24 желтоқсанда боран соғып, көктайғақ болатыны болжанады
18:27, 23 желтоқсан 2025
Еліміздің басым бөлігінде 24 желтоқсанда боран соғып, көктайғақ болатыны болжанады
"Аптап ыстық, найзағай, жаңбыр". Демалыс күндері елімізде ауа райы қандай болады
17:26, 06 маусым 2025
"Аптап ыстық, найзағай, жаңбыр". Демалыс күндері елімізде ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
22:04, Бүгін
Арман Царукян приобрёл "Порше" и прыгнул с машины в бассейн (видео)
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2026 по хоккею с Польшей
21:31, Бүгін
Сборная Казахстана назвала состав на матч ЧМ-2026 по хоккею с Польшей
"Уничтожением" завершился бой казахстанца на чемпионате Азии по боксу
21:03, Бүгін
"Уничтожением" завершился бой казахстанца на чемпионате Азии по боксу
"В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту": Соболенко - о неравенстве доходов
20:36, Бүгін
"В какой-то момент придётся прибегнуть к бойкоту": Соболенко - о неравенстве доходов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: