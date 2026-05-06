Қоғам

Алматыда төрт маңызды автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгерді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 13:19 Фото: Zakon.kz
Алматылықтарға 6 мамырдан бастап төрт автобус бағытының қозғалыс сызбасының өзгергені туралы ескертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық көлік холдингінің мәліметінше, Жамақаев көшесінің Әзірбаев көшесінен Әл-Фараби даңғылына дейінгі бөлігінде орташа жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 6 мамырдан бастап №70 және №124 бағыттарының қозғалыс сызбалары жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін уақытша өзгереді.

№70

Оңтүстік бағытта: Сейфуллин даңғылы – айналмада кері бұрылыс – Әл-Фараби даңғылы – Назарбаев даңғылы – Қажымұқан көшесі – Ескендіров көшесі – Әзірбаев көшесі – Нұрлыбаев көшесі – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.

Кері бағытта: Нұрлыбаев көшесі – Әзірбаев көшесі – Ескендіров көшесі – Қажымұқан көшесі – Назарбаев даңғылы – Әл-Фараби даңғылы – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.

№124

Оңтүстік бағытта: Сейфуллин даңғылы – айналмада кері бұрылыс – Әл-Фараби даңғылы – Назарбаев даңғылы – Қажымұқан көшесі – Ескендіров көшесі – Әзірбаев көшесі – Нұрлыбаев көшесі – әрі қарай соңғы аялдамаға дейін.

Кері бағытта: Нұрлыбаев көшесі – Әзірбаев көшесі – Ескендіров көшесі – Қажымұқан көшесі – Назарбаев даңғылы – Әл-Фараби даңғылы – Сейфуллин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.

Сондай-ақ, Ш. Абыз көшесінде жол жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты 6 мамырдан бастап жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін №105 және №122 бағыттарының қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді.

№105

Солтүстік бағытта: Приканальная көшесі – "Приканальная көшесі" соңғы аялдамасына дейін.

Кері бағытта: "Приканальная көшесі" соңғы аялдамасынан – Приканальная көшесі – Ш. Абыз көшесіне кірмей – әрі қарай сызба бойынша.

№122

Оңтүстік бағытта: Аруана көшесі – батыс бағытқа бұрылу – "№196 мектеп" соңғы аялдамасына дейін.

Кері бағытта: "№196 мектеп" соңғы аялдамасынан – Аруана көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

Алматыдағы автопарктердің бірінен катализаторсыз автобустар анықталғанын жазғанбыз.

Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
