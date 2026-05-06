Юлия Путинцева Рим турнирінде жарыс жолын бастайды
Бұл турнирдің жеребесі 31 жастағы Путинцева үшін сәтсіздеу болып тұр. Мадрид турнирінде ол екінші ойында-ақ кейіннен чемпион атанған Марта Костюкпен кездескен еді. Ал Римде алғашқы ойында жеңіске жетсе, келесі айналымда Кори Гауффпен ойнауы мүмкін.
Сарапшылардың айтуынша, Путинцева жақсы формада, демалыстан кейін қайта оралып, Тереза Валентованы тағы да жеңуге дайын.
Қарсыласы Тереза Валентова туралы айтар болсақ, ол WTA рейтингінде жоғарылауға енді ғана қадам басып келе жатқан жас теннисші. 19 жастағы чех спортшысы қазіргі уақытта рейтингте 48-орында тұр.
Сурет: WTA
Кездесу Қазақстан уақыты бойынша сағат 17:00-де басталады. Сонымен қатар, бүгін Рим турнирінде Александр Шевченко да кортқа шығады.
