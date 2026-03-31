#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
481.54
553.24
5.93
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт

Юлия Путинцева АҚШ-тағы турнирді сәтті бастады

Юлия Путинцева АҚШ-тағы турнирді сәтті бастады , сурет - Zakon.kz жаңалық 31.03.2026 09:36
Қазақстанның екінші ракеткасы, әлемнің 72-нөмірлі теннисшісі Юлия Путинцева АҚШ-тың Чарльстон қаласында өтіп жатқан WTA-500 санатындағы турнирдің алғашқы айналымында сенімді түрде жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ол бірінші кезеңде жаңа зеландиялық теннисші Лулу Санды 7:6, 6:2 есебімен ұтты.

Кездесу 1 сағат 55 минутқа созылды. Айта кетейік, бұл қос спортшының корттағы алғашқы кездесуі.

Енді Юлия Путинцева екінші айналымда турнирдің қазіргі чемпионы, америкалық Джессика Пегуламен кездеседі.

Чарльстондағы WTA-500 турнирі 30 наурыз бен 5 сәуір аралығында өтеді.

Бұған дейін Жібек Құламбаеваның Үндістанда өткен ITF турнирінің жекелей және жұптық сынында топ жарғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: