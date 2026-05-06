#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
463.41
546.27
6.18
Мәдениет және шоу-бизнес

Алматыда "Княжичи" ерлер хорының Жеңіс күніне арналған концерті өтеді

Алматыда &quot;Княжичи&quot; ерлер хорының Жеңіс күніне арналған концерті өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 13:47 Сурет: "Княжичи" тобының жеке мұрағатынан
2026 жылғы 8 мамырда Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары ерлер хоры "Княжичи" ұжымының ерекше концертін тамашалай алады. Аталған мәдени шара Отан қорғаушылар күні мен Жеңіс күніне арналып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл кеш – жай ғана музыкалық концерт емес, ол естеліктің әуенге айналған көрінісі.

Бала кезден таныс, ел жадында сақталған әндер бұл жолы жаңа тыныс алып, терең мағыналы, шынайы әрі жүрекке әсер ететін ерекше үнмен орындалмақ.

Кеш барысында көрермен назарына мынадай туындылар ұсынылады: "Эх, дороги", "Смуглянка", "Журавли", "Әлия", "День Победы", "Песенка фронтового шофера", "Атамекен" және тарих пен тағдырды, соғыс қасіреті мен ерлік рухын, сондай-ақ ұрпақтар алғысын бейнелейтін өзге де шығармалар.

"Бұл – буындарды біріктіретін музыка. Түсіндіруді қажет етпейтін, тек жүрекпен сезілетін әуендер. Сіздерді осы кешті бірге өткізіп, құрмет пен естелікке толы, шынайы сезімдерге құрылған ерекше атмосферада болуға шақырамыз", – деді "Княжичи" ұжымы.

Концерт Dostyk Hall (Достық даңғылы, 85А) концерт залында өтеді. Басталуы – сағат 19:00. Билеттерді сілтеме арқылы сатып алуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Синоптиктер мереке күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады
16:37, Бүгін
Синоптиктер мереке күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады
Қазақ әндері жаңа форматта: "КНЯЖИЧИ" ерлер хорының ерекше концерті өтеді
11:34, 21 қазан 2025
Қазақ әндері жаңа форматта: "КНЯЖИЧИ" ерлер хорының ерекше концерті өтеді
Павлодарда алғаш рет "КНЯЖИЧИ" ерлер хорының жеке концерті өтеді
16:17, 11 ақпан 2026
Павлодарда алғаш рет "КНЯЖИЧИ" ерлер хорының жеке концерті өтеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
20:28, Бүгін
Юлия Путинцева не смогла выйти во второй круг "тысячника" в Риме
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
20:07, Бүгін
Казахстан завершил историческое выступление на ЧМ-2026 по настольному теннису
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
19:39, Бүгін
Дуэли с Узбекистаном: кто из казахстанцев выйдет на ринг ЧА-2026 по боксу в пятый день
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
19:14, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на товарищеские матчи против Венгрии и Армении
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: