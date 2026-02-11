#Халық заңгері
Қоғам

Павлодарда алғаш рет "КНЯЖИЧИ" ерлер хорының жеке концерті өтеді

23 ақпанда Павлодар қаласында елімізге танымал Алматы ерлер хоры &quot;КНЯЖИЧИ&quot;-дің жеке концерті өтеді. Шығармашылық ұжым бұл жолы Ертіс өңірінің көрерменімен алғаш рет жүздеспек., сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 16:17 Сурет: "Княжичи" ерлер хорының жеке мұрағатынан
23 ақпанда Павлодар қаласында елімізге танымал Алматы ерлер хоры "КНЯЖИЧИ"-дің жеке концерті өтеді. Шығармашылық ұжым бұл жолы Ертіс өңірінің көрерменімен алғаш рет жүздеспек.

Соңғы жылдары республикалық мәдени кеңістікте өзіндік орны қалыптасқан "КНЯЖИЧИ" хоры кәсіби орындаушылық деңгейімен, ерекше дауыс үйлесімімен және жан-жақты репертуарымен көпшіліктің ықыласына бөленіп келеді. Ұжым классикалық шығармалардан бастап халық әндеріне, заманауи туындылар мен рухани музыкаларға дейін кең ауқымды бағдарламаны ұсынады.

Хордың ерекшелігі – тек ер азаматтардан құралған бірегей құрамында. Әрбір орындаушы – кәсіби вокалист.

Дауыс диапазонының кеңдігі мен ансамбльдік үйлесім тыңдарманды ерекше әсерге бөлеп, концерттік кешті мазмұнды әрі есте қаларлық етеді.

Сурет: "Княжичи" ерлер хорының жеке мұрағатынан

Ұжым сахнада тек музыкалық шығармаларды орындап қана қоймай, көркемдік тұтастық пен сахналық мәдениетті де жоғары деңгейде көрсетеді.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, концерт бағдарламасы арнайы Павлодар көрерменіне арналып дайындалған. Кеш барысында патриоттық әндер, халық шығармалары және әлемдік классика жауһарлары шырқалады деп күтілуде.

Концерт 23 ақпан күні сағат 19:00-де Павлодар қаласындағы Естай атындағы мәдениет сарайында өтеді (Конституция алаңы, 1).

Билеттердің бағасы 5 000 теңгеден басталады. Оларды ticketon.kz сайты арқылы сатып алуға болады.

Ұйымдастырушылар өнер сүйер қауымды ерекше музыкалық кештің куәсі болуға шақырады. "КНЯЖИЧИ" ерлер хорының Павлодардағы алғашқы концерті қаланың мәдени өміріндегі айтулы оқиғалардың біріне айналмақ.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
