Әлемдік теннис элитасы "Ролан Гаррос-2026" турниріндегі жүлде қоры бойынша шағым білдірді
Бұл хатқа қол қойған спортшылардың қатарында Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас, Арина Соболенко, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Мирра Андреева және тағы басқа әлемнің үздік теннисшілері бар.
17 сәуірде "Ролан Гаррос" ұйымдастырушылары жалпы жүлде қорының мөлшерін жариялаған. Ол өткен жылмен салыстырғанда 9,53%-ға өскен.
Алайда турнир кірісіндегі ойыншыларға тиесілі үлес 15%-дан төмен деңгейде қалып отыр. Теннисшілер бұған дейін бұл көрсеткішті ATP және WTA турнирлеріндегі тәжірибеге сәйкес 22%-ға дейін көтеруді сұраған.
Олар өз мәлімдемесінде 2025 жылы "Ролан Гаррос" 395 миллион еуро табыс тапқанын, бұл 2024 жылмен салыстырғанда 14%-ға көп екенін атап өтті. Соған қарамастан, жүлде қоры тек 5,4%-ға ғана артқан, ал ойыншылардың үлесі 14,3%-ға дейін төмендеген.
"Ролан Гаррос" ашық чемпионаты 24 мамыр мен 7 маусым аралығында өтеді. Жекелей сында жеңімпаздар 2,8 миллион еуро, ал жұптық сында 600 мың еуро алады.
