#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Алматыда Отан қорғаушы күніне орай Мемлекеттік Ту салтанатты түрде көтерілді

Отан қорғаушы күніне орай Алматыдағы &quot;Сұңқар&quot; халықаралық шаңғы трамплиндері кешенінде Мемлекеттік Ту салтанатты түрде көтерілді., сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 12:04 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Отан қорғаушы күніне орай Алматыдағы "Сұңқар" халықаралық шаңғы трамплиндері кешенінде Мемлекеттік Ту салтанатты түрде көтерілді.

Салтанатты рәсімге Алматы әкімі Дархан Сатыбалды, әскери бөлімдердің, құқық қорғау органдарының, үкіметтік емес және жастар ұйымдарының өкілдері қатысты.

Мемлекеттік Туды көтеру барысында әскери үрмелі аспаптар оркестрінің сүйемелдеуімен Қазақстан Республикасының Әнұраны орындалды.

Мерекелік іс-шара әрі қарай 28 гвардияшы-панфиловшылар атындағы саябақта концерттік бағдарламамен жалғасты.

Концерт Алматы қаласы әкімінің эстрадалық-симфониялық оркестрі мен "Салтанат" мемлекеттік би ансамблінің сүйемелдеуімен шырқалған "Ұлы елім" әнімен ашылды. Сахнада танымал отандық эстрада жұлдыздары патриоттық әндер орындады.

Сондай-ақ, қазақ батырлары туралы театрландырылған қойылымдар мен патриоттық хореографиялық композициялар ұсынылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда Республика күніне орай мемлекеттік ту көтерілді
14:12, 25 қазан 2024
Алматыда Республика күніне орай мемлекеттік ту көтерілді
Ханчжоудағы пара атлетикалық ауылда Қазақстанның мемлекеттік Туы салтанатты түрде көтерілді
10:41, 21 қазан 2023
Ханчжоудағы пара атлетикалық ауылда Қазақстанның мемлекеттік Туы салтанатты түрде көтерілді
Батыс Қазақстан облысында Мемлекеттік ту салтанатты түрде көтерілді
18:20, 04 маусым 2024
Батыс Қазақстан облысында Мемлекеттік ту салтанатты түрде көтерілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
15:13, Бүгін
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
14:46, Бүгін
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
14:36, Бүгін
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
14:08, Бүгін
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: