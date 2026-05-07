Шахтинскіде тұрғындарды құтқарған бес полицей "Ерлігі үшін" медалімен марапатталды
Бұл туралы 2026 жылы 7 мамырда ҚР ІІМ баспасөз қызметі хабарлады:
"Бүгін қалалық ауруханада ем қабылдап жатқан тәртіп сақшыларын арнайы құттықтау үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің тапсырмасымен ІІМ жеке құраммен жұмыс істеу департаментінің бастығы Олжас Мырзабеков Қарағанды облысына арнайы барды. Министрлік өкілі Қарағанды облысы полиция департаментінің бастығы Негмет Исмагуловпен бірге Шахтинск қалалық ауруханасына барып, қызметтік борышын өтеу кезінде жарақат алған полицейлермен кездесті".
Кездесу барысында Олжас Мырзабеков Мемлекет басшысы мен Ішкі істер министрлігінің атынан алғыс білдіріп, көрсетілген ерліктің жоғары бағаланғанын атап өтті.
"Сіздердің оқиға кезіндегі жанқиярлық әрекеттеріңіз, адам өмірін сақтап қалудағы батыл қадамдарыңыз және қызметке деген адалдықтарыңыз Мемлекет басшысы тарапынан жоғары бағаланды. Бұл – үлкен ерлік пен кәсібиліктің көрінісі. Осындай қайсарлықтарыңыз кейінгі жас буынға үлгі болады. Емдеріңізді толық аяқтап, қайтадан сапқа қосылып, ел тыныштығы жолында абыройлы қызметтеріңізді жалғастырады деп сенеміз", – деді Олжас Мырзабеков.
Іс-шара барысында президент Жарлығынан үзінді оқылып, ерлік көрсеткен қызметкерлер – Руслан Тазиев, Асхат Бердібеков, Нұргелді Құлжабеков, Ерназ Өскенбай және Дулат Ситахметовке "Ерлігі үшін" медалі табысталды.
Марапат иелері көрсетілген құрмет үшін Мемлекет басшысына және Ішкі істер министрлігіне ризашылықтарын білдірді.
Сурет: ҚР ІІМ баспасөз қызметі
Еске сала кетейік, 23 наурызда Шахтинск қаласындағы көпқабатты үйлердің бірінде газ баллоны жарылып, артынша өрт шыққан еді. Оқиға орнына алғашқылардың бірі болып жеткен полиция қызметкерлері тұрғындарды жедел эвакуациялап, адам өмірін құтқару кезінде түрлі жарақат алды.