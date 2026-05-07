Қазақстанда қанша ер адам педагог болып жұмыс істейді - статистика
Бүгінде еліміздің 108 572 ер адам педагог болып жұмыс істейді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Оқу-ағарту министрлігінің "Ахмет Байтұрсынұлы атындағы "Талдау" ұлттық зерттеулер және білімді бағалау орталығының" баспасөз қызметінің мәліметінше, бүгінде еліміздің білім беру ұйымдарында 108 572 ер педагог жұмыс істейді.
Оның ішінде:
- 78 651-і мектептерде,
- 14 220-сы колледждерде,
- 12 709-ы қосымша білім беру ұйымдарында,
- 2 690-ы мектепке дейінгі ұйымдарда,
- 302-сі арнайы білім беру ұйымдарында жұмыс істейді.
Бұған дейін Ұлттық статистика бюросы еліміздегі ер азаматтардың нақты санын жариялаған болатын.
