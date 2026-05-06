Оқиғалар

Қазақстандағы ерлердің нақты саны белгілі болды

Ерлер, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.05.2026 14:36 Сурет: Zakon.kz
Отан қорғаушылар күні қарсаңында Қазақстан Республикасы Ұлттық статистика бюросы елдегі ер азаматтардың нақты санын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан халқының жалпы саны 20 547 909 адамды құраған.

Ал ер азаматтардың нақты саны – 10 044 673 адам.

"Ертең дәл осынша ер азамат – әкелер, ағалар мен бауырлар Отан қорғаушылар күніне арналған жылы лебіздер мен шынайы құттықтаулар қабылдайды", – деп хабарлады Ұлттық статистика бюросы 6 мамыр күні.

Ерлердің жас ерекшелігі бойынша үлесі:

0–15 жас – 30,2%

16–60 жас – 56,5%

61 жас және одан жоғары – 13,3%

Ер азаматтар ең көп тұратын өңірлер:

Алматы қаласы – 1,1 млн

Түркістан облысы – 1,1 млн

Алматы облысы – 806,5 мың

Астана қаласы – 785,4 мың

Статистикаға сәйкес, Қазақстандағы ер азаматтардың орташа жасы 31,1 жас, ал күтілетін өмір сүру ұзақтығы 72,19 жасты құрайды.

2025 жылғы мәлімет бойынша, жұмыспен қамтылған халықтың 51,6%-ы немесе 4,8 миллионы – ер азаматтар.

Оның ішінде:

  • жалдамалы жұмысшылар – 50,6%
  • өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 55,1%

Ер азаматтар ең көп еңбек ететін салалар:

  • өнеркәсіп – 16,5%
  • көтерме сауда – 14%
  • ауыл шаруашылығы – 12,4%
  • көлік және қоймалау – 11,1%

Сондай-ақ жеке кәсіпкерлер арасындағы ер азаматтардың үлесі 54,7%-ды құрайды.

Еңбекке белсенді ер азаматтардың басым бөлігі 35–44 жас аралығында. Бұл санатта 1,4 млн адам бар.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
