Қазақстандағы ерлердің нақты саны белгілі болды
Ведомствоның мәліметінше, 2026 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан халқының жалпы саны 20 547 909 адамды құраған.
Ал ер азаматтардың нақты саны – 10 044 673 адам.
"Ертең дәл осынша ер азамат – әкелер, ағалар мен бауырлар Отан қорғаушылар күніне арналған жылы лебіздер мен шынайы құттықтаулар қабылдайды", – деп хабарлады Ұлттық статистика бюросы 6 мамыр күні.
Ерлердің жас ерекшелігі бойынша үлесі:
0–15 жас – 30,2%
16–60 жас – 56,5%
61 жас және одан жоғары – 13,3%
Ер азаматтар ең көп тұратын өңірлер:
Алматы қаласы – 1,1 млн
Түркістан облысы – 1,1 млн
Алматы облысы – 806,5 мың
Астана қаласы – 785,4 мың
Статистикаға сәйкес, Қазақстандағы ер азаматтардың орташа жасы 31,1 жас, ал күтілетін өмір сүру ұзақтығы 72,19 жасты құрайды.
2025 жылғы мәлімет бойынша, жұмыспен қамтылған халықтың 51,6%-ы немесе 4,8 миллионы – ер азаматтар.
Оның ішінде:
- жалдамалы жұмысшылар – 50,6%
- өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 55,1%
Ер азаматтар ең көп еңбек ететін салалар:
- өнеркәсіп – 16,5%
- көтерме сауда – 14%
- ауыл шаруашылығы – 12,4%
- көлік және қоймалау – 11,1%
Сондай-ақ жеке кәсіпкерлер арасындағы ер азаматтардың үлесі 54,7%-ды құрайды.
Еңбекке белсенді ер азаматтардың басым бөлігі 35–44 жас аралығында. Бұл санатта 1,4 млн адам бар.