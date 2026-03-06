Қазақстандағы әйелдердің нақты саны жарияланды
2026 жылғы 6 наурызда Ұлттық статистика бюросы (ҰСБ) Қазақстандағы әйелдердің нақты санын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес, елімізде 10 488 074 әйел тұрады.
Жас топтары бойынша үлесі:
- 0–15 жас – 29,1%
- 16–60 жас – 55,5%
- 61 жас және одан жоғары – 15,4%
Аймақтар бойынша ең көп әйел саны:
- Алматы – 1,2 млн
- Түркістан облысы – 1 млн
- Астана – 803,5 мың
- Алматы облысы – 778,5 мың
- Орташа жас – 34,1 жас, әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы – 79,4 жыл.
Жұмысқа тартылған әйелдер үлесі:
- Жалпы жұмыс істейтін халықта – 48% (4,4 млн)
- Жалақы алатын қызметкерлерде – 50%
- Тәуелсіз кәсіпкерлерде – 45%
- Салалар бойынша үлесі:
- Білім беру – 20%
- Сауда – 19%
- Денсаулық сақтау – 10%
Сонымен қатар, жеке кәсіпкерлер арасында әйелдер үлесі – 50,8%. Ең көп жұмыс істейтін әйелдер 35–44 жас аралығында, саны 1,3 млн адам.
Айта кетейік, 2 наурызда Ұлттық статистика бюросы Қазақстандағы жалпы халық санын да жариялаған болатын.
