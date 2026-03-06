#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстандағы әйелдердің нақты саны жарияланды

Наурыз, празднование Наурыза, праздник Наурыз, празднование Наурыза в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 10:43 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 6 наурызда Ұлттық статистика бюросы (ҰСБ) Қазақстандағы әйелдердің нақты санын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Статистикалық мәліметтерге сәйкес, елімізде 10 488 074 әйел тұрады.

Жас топтары бойынша үлесі:

  • 0–15 жас – 29,1%
  • 16–60 жас – 55,5%
  • 61 жас және одан жоғары – 15,4%

Аймақтар бойынша ең көп әйел саны:

  • Алматы – 1,2 млн
  • Түркістан облысы – 1 млн
  • Астана – 803,5 мың
  • Алматы облысы – 778,5 мың
  • Орташа жас – 34,1 жас, әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығы – 79,4 жыл.

Жұмысқа тартылған әйелдер үлесі:

  • Жалпы жұмыс істейтін халықта – 48% (4,4 млн)
  • Жалақы алатын қызметкерлерде – 50%
  • Тәуелсіз кәсіпкерлерде – 45%
  • Салалар бойынша үлесі:
  • Білім беру – 20%
  • Сауда – 19%
  • Денсаулық сақтау – 10%

Сонымен қатар, жеке кәсіпкерлер арасында әйелдер үлесі – 50,8%. Ең көп жұмыс істейтін әйелдер 35–44 жас аралығында, саны 1,3 млн адам.

Айта кетейік, 2 наурызда Ұлттық статистика бюросы Қазақстандағы жалпы халық санын да жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
