Қазақстан халқының саны 20,5 миллион адамнан асты
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 2 наурызда Ұлттық статистика бюросы (ҰСБ) Қазақстан халқының санына қатысты жаңартылған мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми деректерді ҰСБ Telegram-каналында жариялады.
1 ақпандағы жағдай бойынша еліміздегі халық саны 20 518 005 адамға жетті. Қалалық жерлерде 13 106 358 адам, ауылдық жерлерде 7 411 647 адам тұрады.
Жыл басынан бері халық саны 18,1 мың адамға өскен. Оның 15,8 мыңы табиғи өсім, 2,3 мыңы – көші-қонның оң сальдосы есебінен.
Естеріңізге сала кетейік, халық саны 20 миллионға 2023 жылдың қарашасында жеткен.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript