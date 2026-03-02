#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Қазақстан халқының саны 20,5 миллион адамнан асты

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 16:23 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 2 наурызда Ұлттық статистика бюросы (ҰСБ) Қазақстан халқының санына қатысты жаңартылған мәліметтерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми деректерді ҰСБ Telegram-каналында жариялады.

1 ақпандағы жағдай бойынша еліміздегі халық саны 20 518 005 адамға жетті. Қалалық жерлерде 13 106 358 адам, ауылдық жерлерде 7 411 647 адам тұрады.

Жыл басынан бері халық саны 18,1 мың адамға өскен. Оның 15,8 мыңы табиғи өсім, 2,3 мыңы – көші-қонның оң сальдосы есебінен.

Естеріңізге сала кетейік, халық саны 20 миллионға 2023 жылдың қарашасында жеткен.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады
18:46, Бүгін
Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады
Қазақстан халқының нақты саны белгілі болды
13:22, 05 қаңтар 2026
Қазақстан халқының нақты саны белгілі болды
Қазақстан халқының нақты саны аталды
17:58, 03 қараша 2025
Қазақстан халқының нақты саны аталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Бүгін
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Бүгін
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Бүгін
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Бүгін
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: