Әлем

Нетаньяху офисіне жасалған шабуыл: Израиль қорғаныс күштері ақпаратты жоққа шығарды

Израильде премьер-министр Биньямин Нетаньяху офисіне жасалған шабуылға пікір білдірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 16:45 Сурет: wikimedia
2026 жылғы 2 наурызда Иран Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуның офисіне шабуыл жасағаны туралы ақпарат тарады. Алайда Израиль қорғаныс күштері (ЦАХАЛ) бұл мәліметті жоққа шығарды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Шабуыл туралы мәлімдеме Ислам революциясы гвардиясы корпусы (КСИР) тарапынан жасалды.

Ақпаратқа сәйкес, Нетаньяхуның тағдыры белгісіз деп айтылған.

ЦАХАЛ баспасөз хатшысы Анна Уколова бұл туралы: "КСИР көбіне шындыққа сәйкес келмейтін мәлімдемелер шығарады және БАҚ өкілдерін өз қиялын тарату үшін цинизммен пайдаланады" деді.

"КСИР-дан шыққан ақпарат пен шындық арасында көбіне ешқандай байланыс болмайды", – деп атап өтті Анна Уколова RTVI арнасына.

Оның айтуынша, 12:02-де Иран аумағынан Израильге зымырандар атылған. Кейбір аймақтарда әуе дабылы қосылып, тосқауыл ұшағы іске қосылған.

"Қазіргі уақытта зардап шеккендер немесе материалдық шығын туралы хабарлама түскен жоқ. Бұл зымырандардың мақсаты не болды, мен білмеймін. Бірақ олардың мақсатына жетпегені анық", – деді ол.

Анна Уколова сонымен қатар, "Израильге түскен зымырандар немесе олардың сынықтары тұрғын аймақтарға түсті және бейбіт азаматтардың өмірін қиды" – деп атап өтті.

1 наурызда Бейт Шемеште 9 адам, Тель-Авивте бір әйел, ал екі адам баспанаға бара жатқан жолда қаза тапқан.

Еске салсақ, 2026 жылғы 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иран астанасына соққы берген. Бұған жауап ретінде Иран АҚШ базаларына және Израильге зымырандар атқан. Нәтижесінде жүздеген адам қаза тапты, жоғары басшылық, соның ішінде аятолла Хаменеи, жойылды, оның резиденциясы бұзылды. Кейін Дональд Трамп Хаменеи ликвидациясын түсіндірген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
