#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

+36°С-қа дейін аптап ыстық пен жаңбыр: 9 мамырда елде ауа райы қандай болады

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 17:38 Фото: pixabay
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 9 мамыр, сенбі күні Қазақстан аумағындағы синоптикалық жағдай мен қауіпті ауа райы құбылыстарына қатысты болжамды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, Жеңіс күні күндіз +35…+36°С аптап ыстық:

  • Алматы облысында,
  • Жетісу облысында сақталады.
"Солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстанның бүкіл аумағындағы ауа райына әсерін жалғастырады. Ел аумағында жаңбыр жауып, найзағай болады, ал батыста, оңтүстік-батыста, солтүстік-батыста және солтүстікте қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл күтіледі. Республика бойынша жел күшейеді, түнде және таңертең тұман түседі, оңтүстікте шаңды дауыл болжанады". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Сондай-ақ төтенше өрт қаупі:

  • Шығыс Қазақстан облысының солтүстігі мен шығысында, Абай облысының оңтүстігінде күтіледі;
  • Жетісу облысының оңтүстік-шығысы мен оңтүстігінде сақталады.


"Қызылорда, Қарағанды облыстарында, Ұлытау, Абай, Жетісу облыстарында, Павлодар облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында, Түркістан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында, Жамбыл облысының солтүстігінде, батысында, шығысында және орталығында, Алматы облысының солтүстік бөлігінде, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Ақмола облысының оңтүстік-шығысында, Солтүстік Қазақстан облысының батысында, Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстік-батысында жоғары өрт қаупі күтіледі", – делінген болжамда.

Сонымен қатар синоптиктер республиканың үш ірі мегаполисіндегі Жеңіс күніне арналған ауа райы болжамын жариялады:

  • Астанада – құбылмалы бұлтты, кей уақытта жаңбыр, найзағай, бұршақ болады. Түнде және таңертең тұман түседі. Оңтүстік-батыстан соғатын жел 9-14 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +11…+13°С, күндіз +21…+23°С.
  • Алматыда – құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-батыстан соғатын жел 3-8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Ауа температурасы түнде +18…+20°С, күндіз +31…+33°С.
  • Шымкентте – құбылмалы бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай болады. Оңтүстік-батыстан соғатын жел 8-13 м/с, таңертең және күндіз екпіні 15-20 м/с. Ауа температурасы түнде +17…+19°С, күндіз +28…+30°С.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Найзағай, жаңбыр, бұршақ, дауыл: 9 мамырда қай өңірлерде ескерту жасалды
19:12, Бүгін
Найзағай, жаңбыр, бұршақ, дауыл: 9 мамырда қай өңірлерде ескерту жасалды
Өрт қаупі, нөсер жаңбыр және қар: 11 cәуірде ауа райы қандай болады
17:46, 10 сәуір 2026
Өрт қаупі, нөсер жаңбыр және қар: 11 cәуірде ауа райы қандай болады
Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады
18:46, 02 наурыз 2026
Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
21:31, Бүгін
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
21:02, Бүгін
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
20:32, Бүгін
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
20:12, Бүгін
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: