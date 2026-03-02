#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады

Ауа райы болжамы, сәуір, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 18:46 Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі бүгін, 2026 жылғы 2 наурызда Қазақстан бойынша көктемнің екінші айына қатысты ұзақмерзімді синоптикалық болжамды ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Сәуір айы жылы және жауын-шашынды болады деп күтіледі".

Ауа температурасы:

  • республикамыздың басым бөлігінде нормадан жоғары, еліміздің оңтүстік-шығыс бөлігінде (Шығыс Қазақстан облысының басым бөлігінде, Абай облысының оңтүстік-шығысында, республикамыздың оңтүстігі мен оңтүстік-шығысының таулы және тау бөктеріндегі аудандарында) нормаға жуық болады.

Сәуір айындағы жауын-шашын мөлшері:

  • нормаға жуық – республика аумағының басым бөлігінде,
  • нормадан жоғары – батыс бөлігінде (Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан облыстарында, Ақтөбе облысының батыс бөлігінде), республикамыздың оңтүстік және оңтүстік-шығысындағы таулы және тау бөктеріндегі аудандарда (Алматы облысының оңтүстік-шығыс жартысында, Жетісу облысында, Шығыс Қазақстан облысында, Түркістан, Жамбыл облыстарының оңтүстігінде, шеткі аймақтарда, Абай облысының оңтүстік-шығысында).
"Сәуір айына арналған егжей-тегжейлі болжам 15 наурызда жарияланады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Бұған дейін синоптиктер Қазақстан бойынша алдағы үш күнге (3, 4 және 5 наурыз) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстан таеквондодан өткен беделді турнирде 11 медаль жеңіп алып, жалпы есепте ІІ-орын алды
19:05, Бүгін
Қазақстан таеквондодан өткен беделді турнирде 11 медаль жеңіп алып, жалпы есепте ІІ-орын алды
Қазақстан бойынша сәуір айында ауа райы қандай болады
11:35, 01 сәуір 2024
Қазақстан бойынша сәуір айында ауа райы қандай болады
Қазақстанда 18 ақпанда ауа райы қандай болады
17:34, 17 ақпан 2026
Қазақстанда 18 ақпанда ауа райы қандай болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Бүгін
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Бүгін
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Бүгін
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Бүгін
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: