Спорт жаңалықтары
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Синоптиктер ескертеді: 3–5 наурызда елде жел күшейеді және тұман түседі

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 11:09 Фото: Zakon.kz
Синоптиктер Қазақстан бойынша алдағы үш күнге – 3, 4 және 5 наурыз 2026 жылға – ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбі күндері елде күшті жауын-шашын және көптен күткен жылыну күтілуде.

"Солтүстік-батыс циклонының әсерінен Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран және көктайғақ болады. 4 наурызда елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында күшті жауын-шашын, көбінесе жаңбыр түрінде болжанып отыр. Республиканың көптеген аймақтарында жел күшейеді, түнгі және таңғы сағаттарда тұман түседі, ал ауа температурасы біртіндеп жоғарылайды", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Қазақстанның әр өңірінде 2026 жылғы наурыз айындағы ауа райы туралы толық ақпаратты "Қазгидромет" сайтынан білуге болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
