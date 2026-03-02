#Референдум-2026
Құқық

Адвокаттар мен нотариустарға қойылатын талаптар жаңартылды

02.03.2026 11:38
Қазақстанның әділет министрі 2026 жылғы 25 ақпандағы бұйрығымен адвокаттық және нотариустық қызметті лицензиялауға қатысты талаптарға өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа редакцияда келесі талаптар нақтыланған:

  • Адвокаттық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптары мен оны растайтын құжаттар тізімі.
  • Нотариустық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптары мен оны растайтын құжаттар тізімі.

Адвокаттық қызметті атқару үшін талаптар:

  • Қазақстан Республикасының азаматы болу;
  • Жоғары құқықтық білімі болуы;
  • Адвокат тәжірибесі кемінде бес жыл болатын адвокаттың бақылауында 6 айдан 1 жылға дейінгі стажировкадан өту;
  • Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткерлерді аттестациядан өткізу;
  • Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.

Судьялық біліктілік емтиханын тапсырған және сотта стажировканы сәтті өткен тұлғалар үшін:

  • Қазақстан Республикасының азаматы болу;
  • Жоғары құқықтық білімі болуы;
  • Судья лауазымына біліктілік емтиханын тапсыру;
  • Сотта стажировкадан өту және облыстық немесе соған теңестірілген соттың пленарлық отырысының оң бағасын алу;
  • Адвокат бақылауындағы 6 айдан 1 жылға дейінгі стажировкадан өту;
  • Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
  • Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.

Нотариустық қызметті атқару үшін талаптар:

  • Қазақстан Республикасының азаматы, 25 жастан асқан;
  • Жоғары құқықтық білімі болуы;
  • Нотариустың бақылауында кемінде 1 жыл стажировкадан өту;
  • Нотариустық қызметке аттестациядан өту;
  • Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
  • Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
  • Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.

Судьялық біліктілік емтиханын тапсырған тұлғалар үшін:

  • 25 жастан асқан Қазақстан азаматы;
  • Жоғары құқықтық білімі болуы;
  • Судья лауазымына біліктілік емтиханын тапсыру;
  • Нотариустың бақылауында кемінде 1 жыл стажировкадан өту;
  • Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
  • Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
  • Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.

Тұрақты судьялар үшін:

  • Қазақстан Республикасының азаматы, 25 жастан асқан;
  • Жоғары құқықтық білімі болуы;
  • Судья лауазымына тағайындалу;
  • Нотариустың бақылауында кемінде 1 жыл стажировкадан өту;
  • Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі.

Мемлекеттік нотариустар үшін:

  • Қазақстан Республикасының азаматы, 25 жастан асқан;
  • Жоғары құқықтық білімі болуы;
  • Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
  • Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
  • Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.

Сонымен қатар, аталған қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін талаптарға сәйкестікті растайтын қажетті құжаттар көрсетілген.

Бұйрық 2026 жылғы 10 наурыздан бастап күшіне енеді.

