Адвокаттар мен нотариустарға қойылатын талаптар жаңартылды
Фото: pexels
Қазақстанның әділет министрі 2026 жылғы 25 ақпандағы бұйрығымен адвокаттық және нотариустық қызметті лицензиялауға қатысты талаптарға өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа редакцияда келесі талаптар нақтыланған:
- Адвокаттық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптары мен оны растайтын құжаттар тізімі.
- Нотариустық қызметті жүзеге асыруға арналған біліктілік талаптары мен оны растайтын құжаттар тізімі.
Адвокаттық қызметті атқару үшін талаптар:
- Қазақстан Республикасының азаматы болу;
- Жоғары құқықтық білімі болуы;
- Адвокат тәжірибесі кемінде бес жыл болатын адвокаттың бақылауында 6 айдан 1 жылға дейінгі стажировкадан өту;
- Адвокаттық қызметпен айналысуға үміткерлерді аттестациядан өткізу;
- Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.
Судьялық біліктілік емтиханын тапсырған және сотта стажировканы сәтті өткен тұлғалар үшін:
- Қазақстан Республикасының азаматы болу;
- Жоғары құқықтық білімі болуы;
- Судья лауазымына біліктілік емтиханын тапсыру;
- Сотта стажировкадан өту және облыстық немесе соған теңестірілген соттың пленарлық отырысының оң бағасын алу;
- Адвокат бақылауындағы 6 айдан 1 жылға дейінгі стажировкадан өту;
- Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
- Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.
Нотариустық қызметті атқару үшін талаптар:
- Қазақстан Республикасының азаматы, 25 жастан асқан;
- Жоғары құқықтық білімі болуы;
- Нотариустың бақылауында кемінде 1 жыл стажировкадан өту;
- Нотариустық қызметке аттестациядан өту;
- Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
- Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
- Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.
Судьялық біліктілік емтиханын тапсырған тұлғалар үшін:
- 25 жастан асқан Қазақстан азаматы;
- Жоғары құқықтық білімі болуы;
- Судья лауазымына біліктілік емтиханын тапсыру;
- Нотариустың бақылауында кемінде 1 жыл стажировкадан өту;
- Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
- Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
- Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.
Тұрақты судьялар үшін:
- Қазақстан Республикасының азаматы, 25 жастан асқан;
- Жоғары құқықтық білімі болуы;
- Судья лауазымына тағайындалу;
- Нотариустың бақылауында кемінде 1 жыл стажировкадан өту;
- Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі.
Мемлекеттік нотариустар үшін:
- Қазақстан Республикасының азаматы, 25 жастан асқан;
- Жоғары құқықтық білімі болуы;
- Заңгерлік мамандық бойынша кемінде 2 жыл еңбек өтілі;
- Наркологиялық немесе психиатриялық есепте болмау;
- Қылмыстық жауапкершіліктен тыс болу.
Сонымен қатар, аталған қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін талаптарға сәйкестікті растайтын қажетті құжаттар көрсетілген.
Бұйрық 2026 жылғы 10 наурыздан бастап күшіне енеді.
