Қоғам

Төтенше жағдай туындауы мүмкін: қала билігі алматылықтарға ескерту жасалды

Төтенше жағдай туындауы мүмкін: қала билігі алматылықтарға ескерту жасалды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 18:00 Сурет: Алматы әкімдігі
2026 жылы 12-15 мамыр аралығында Алматының төрт ауданында жылу желілеріне гидравликалық сынақ жүргізіледі. Бұл туралы "Алматы жылу желілері" ЖШС өкілдері мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қала әкімдігінің мәліметінше, магистральдық және тарату құбырларын тексеру барысында күн сайын таңғы сағат 04:00-ден 07:00-ге дейін қала тұрғындары мен қонақтарына қауіпсіздік шараларын сақтауға кеңес беріледі.

Қабылданып жатқан қауіпсіздік шараларына қарамастан, төтенше жағдайдың туындауы мүмкін: судың жер бетіне шығуы немесе жол төсемінің ішінара бұзылуы ықтимал.

Мұндай жағдайда өз бетіңізше әрекет жасамаңыз, оқиға орнынан алыстап, төмендегі байланыс нөмірлері арқылы "Алматы жылу жүйесі" ЖШС-не хабарласыңыз:

378-06-48, 378-06-62 (тікелей нөмір), call-орталық: 341-07-00 немесе 341-07-77 (1011 немесе 1014 қосымша нөмірлері), сондай-ақ 109 нөмірі арқылы.

Жылу желілерін сынау кестесі:

12 мамыр

Алмалы және Бостандық аудандары: Назарбаев – Сәтбаев – Желтоқсан – Тимирязев – Гоголь – Есентай өзені аумағы.

13 мамыр

Жетісу ауданы: Айнабұлақ-1,2,3,4 шағынаудандары, "Көкмайса" шағынауданы, Ангарская – Мақатаев – Палладин – Павлодарская көшелері аралығы;

Алмалы ауданы: Қарасай батыр – Ислам Каримов – Райымбек – Масанчи көшелері аралығы.

13–14 мамыр

Әуезов ауданы: Ұлықбек – Жандосов – Саин – Сәдуақасов көшелері аралығы.

15 мамыр

Алмалы және Жетісу аудандары: Райымбек – Бродский – Рысқұлов – Сейфуллин көшелері аралығы.

Аталған аумақтарда тұратын тұрғындарға ыстық су беру толық көлемде сақталады.

"Гидравликалық сынақтар жылу желілерінің және ондағы жабдықтардың жай-күйін тексеру, сондай-ақ құбырлардың ақаулы учаскелерін анықтау мақсатында өткізіледі. Бұл жұмыстар алдағы жылыту маусымына дайындық аясында жүзеге асырылуда. Уақытша қолайсыздыққа түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз!", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Алматының Медеу ауданының кей жерінде 12-16 мамыр аралығында газ беру уақытша тоқтатылатынын хабарлаған едік.

Айдос Қали
