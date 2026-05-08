#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
461.26
542.58
6.18
Қоғам

Үкімет микро және шағын бизнеске арналған салықтық қолдау шараларын биыл да жалғастырады

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 18:58 Фото: freepik
Қазақстан Үкіметі микро және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты салықтық әкімшілендіруді жеңілдету шараларын 2026 жылы да жалғастыру туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Үкіметі макроэкономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету, жүргізіліп жатқан экономикалық реформалардың кәсіпкерлік белсенділікке ықтимал әсерін төмендету және бизнес жүргізуге қолайлы жағдай қалыптастыру мақсатында микро және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты салықтық әкімшілендіруді жеңілдету шараларын 2026 жылы да жалғастыру туралы шешім қабылдады.

Еске сала кетейік, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап аталған бизнес санаты үшін шартты "таза парақ" тетігі енгізілді. Бұл тетік салықтық әкімшілендіруде неғұрлым икемді әрі ынталандырушы тәсілдерді қолдануға мүмкіндік берді.

Аталған тетік шеңберінде жекелеген жағдайларда микро және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты 2026 жылғы 1 қаңтарға дейін қалыптасқан салықтық міндеттемелер бойынша камералдық бақылау шаралары, салықтық тексерулер, әкімшілік іс жүргізу және сот тәртібімен өндіріп алу шаралары қолданылған жоқ. Бұл бизнеске салықтық өзгерістер кезеңіне бейімделуге және қаржылық тұрақтылығын сақтауға қосымша мүмкіндік берді.

"Қабылданған шаралар нақты оң нәтиже көрсетті. Бүгінгі таңда микро және шағын кәсіпкерліктің 19 мың субъектісі жалпы сомасы 13 млрд теңге көлеміндегі негізгі салық берешегін өтеді. Соның нәтижесінде 4,4 млрд теңге көлеміндегі өсімпұлдар мен 4,9 млрд теңге көлеміндегі айыппұлдар есептен шығарылды", – делінген хабарламада.

Қол жеткізілген оң нәтижелерді ескере отырып, Қазақстан Үкіметі 2026 жыл бойы бизнеске түсетін әкімшілік жүктемені төмендету жөніндегі жұмысты жалғастырады.

Атап айтқанда, 2026 жылы микро және шағын кәсіпкерлік субъектілері қосылған құн салығына байланысты жекелеген құқық бұзушылықтар бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Бұл төмендегі жағдайларға қатысты:

Бірінші. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезеңде қосылған құн салығын төлеуші ретінде тіркеуге тұрмау кезеңінде жүзеге асырылған айналым көлемі айналымның шекті мөлшерінен айлық есептік көрсеткіштің мың еселенген мөлшерінен аспаған жағдайда.

Екінші. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 269-бабының үшінші бөлігінде және 275-бабының бесінші бөлігінде көзделген, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша, мемлекеттік кірістер органдарының ҚҚС бойынша тіркеу есебіне қою туралы хабарламасымен келісіп, онда көрсетілген талаптар толық орындалған жағдайда.

Қабылданып жатқан шешімдер мемлекет пен бизнес арасындағы сенімге, ашық диалогқа және әріптестікке негізделген тұрақты экономикалық ортаны одан әрі қалыптастыруға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Тоқаев Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы стратегиялық әріптестік туралы заңға қол қойды
19:51, Бүгін
Тоқаев Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы стратегиялық әріптестік туралы заңға қол қойды
Микро және шағын бизнеске үш жылдық салықтық тексеруден босату енгізіледі
13:29, 22 қазан 2025
Микро және шағын бизнеске үш жылдық салықтық тексеруден босату енгізіледі
Салық амнистиясы туралы нені білу керек
19:18, 29 желтоқсан 2025
Салық амнистиясы туралы нені білу керек
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
21:31, Бүгін
"Сыграл матч на хорошем уровне": 15-я ракетка мира - о победе над Шевченко в Риме
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
21:02, Бүгін
Счёт 5:0 вывел казахстанца в полуфинал чемпионата Азии по боксу
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
20:32, Бүгін
Казахстан нокаутом выиграл бой за медаль чемпионата Азии по боксу
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
20:12, Бүгін
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд успешно сделали вес перед боем на UFC 328
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: