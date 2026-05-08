Тоқаев Қазақстан мен Ұлыбритания арасындағы стратегиялық әріптестік туралы заңға қол қойды
Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия арасындағы стратегиялық әріптестік туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі 2026 жылғы 8 мамырда хабарлады.
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасы мен Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі арасындағы стратегиялық әріптестік пен ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", – делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript