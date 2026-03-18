Тоқаев Аустриямен реадмиссия туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойды
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Аустрия үкіметтері арасындағы заңсыз жүрген адамдарды реадмиссиялау және транзиттеу туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 18 наурызда Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
"Мемлекет басшысы "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Аустрия Республикасының Федералдық Үкіметі арасындағы заңсыз жүрген адамдарды реадмиссиялау және транзиттеу туралы келісімді ратификациялау туралы" Қазақстан Республикасының Заңына қол қойды", - делінген хабарламада.
Заңның мәтіні баспасөзде жарияланады.
