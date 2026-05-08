Тоқаев Мәскеудегі Ұлы Жеңістің 81 жылдығына арналған іс-шараларға қатысады
Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеуде өтетін Ұлы Жеңістің 81 жылдығына арналған салтанатты іс-шараларға қатысады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Президенттің баспасөз хатшысы Айбек Смадияр хабарлады.
"Кремль Қазақстан Президентінің бұл шешіміне ризашылық білдіріп, Мәскеуге жасайтын жұмыс сапарын достық қадам деп атады", - делінген хабарламада.
Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаевтың Владимир Путинмен кездесуі жоспарланған.
Смадиярдың жазуынша, Мемлекеттер басшылары Ресей Президентінің мамыр айының соңында Қазақстанға жасайтын сапары қарсаңында стратегиялық ынтымақтастықтың басты мәселелерін талқылайды.
