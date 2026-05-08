Қоғам

Павлодарда 16 баланы азаптаған тәрбиеші сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, судебная система , сурет - Zakon.kz жаңалық 08.05.2026 19:31 Фото: pixabay
Павлодарда сот балабақша тәрбиешісіне қатысты үкім шығарды, ол 2-2,5 жастағы 16 баланы азаптағаны үшін кінәлі деп танылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бас прокуратураның мәліметінше, айыптау тарапы сотталушының балаларға жүйелі түрде зорлық-зомбылық көрсеткенін анықтады — оларды ұрып-соғып, шаштарынан тартып, лақтырып, дене және психикалық зардап келтірген.

Тәрбиешінің кінәсі мемлекеттік айыптауды қолдаған прокурордың белсенді ұстанымының арқасында дәлелденді, ол даусыз дәлелдер ұсынып, ауырлататын мән-жайлармен неғұрлым ауыр айып тақты.

"2026 жылғы 17 сәуірде сот оған 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады, жазаны өтеуді кейінге қалдырумен, сондай-ақ 3 жыл мерзімге педагогикалық қызметпен айналысу құқығынан айырды", – делінген хабарламада.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Астанада тәрбиеші баланы қорлағаны үшін сотталды
Павлодарда бүлдіршіндерді ұрып-соққан тәрбиеші төрт жарым жылға сотталды
