Қоғам

Павлодарда бүлдіршіндерді ұрып-соққан тәрбиеші төрт жарым жылға сотталды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.04.2026 10:15 Фото: Zakon.kz
Павлодарда бүлдіршіндерді ұрып-соғып қинаған балабақша тәрбиешісіне қатысты үкім шықты. 33 жастағы әйел төрт жарым жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ жазасын бес жылдан кейін өтейді, деп хабарлайды Zakon.kz.

КТК мәліметінше, былтыр маусымда бейнебақылау камерасына тәрбиешінің балаларды басынан ұрып, киімін жұлқып шешіп жатқан сәті түсіп қалған. Әйел бүлдіршіндерді орындыққа күштеп отырғызып, әр жерінен ұрған. Тіпті балаларды шашынан, құлағынан тартып, бөлмеге сүйреп, сілкілеген. Кейбірін кереуетке лақтырған. Жәбірленуші үш жасар 16 бүлдіршін танылды. Сотталушы зардап шеккендерге моральдық зиян ретінде 300 және 400 мың теңгеден өтеуге де міндеттелді. Алайда сот үкіміне ата-аналардың көңілі толмады.

"Сот Мүскен Жанель Жұмабайқызын кінәлі деп танып, 4 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру және 3 жыл мерзімге педагогика қызметімен айналысу құқығынан айыру жазасын тағайындады. Алайда сотталушының кәмелетке толмаған үш баласы барын, ең кішкентайы бес айлық нәресте екенін ескере отырып, жазаның орындалуы бес жылға шегерілді". Жұлдыз Камалова, судья:

Бұған дейін Абай облысының тауларында жоғалып кеткен шетелдік өлі күйінде табылғанын жазғанбыз.

