Абай облысының тауларында жоғалып кеткен шетелдік өлі күйінде табылды
Сурет: freepik
Абай облысында із-түзсіз жоғалған азамат Махаббатсайдан өлі күйінде табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК мәліметінше, қайғылы жағдай Мақаншы ауданында болды. Ер адам бес күн бұрын тауға кетіп, содан қайта оралмаған. Алдымен оны танысы іздеп, кейін полицияға хабарлапты. Марқұм – шетел азаматы.
Қазір қайғылы жағдай бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды.
Бұған дейін 29 наурыздан бері із-түзсіз жоғалған оқушының денесі табылғанын жазғанбыз.
