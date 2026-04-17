29 наурыздан бері із-түзсіз жоғалған оқушының денесі табылды
2026 жылғы 17 сәуірде Мәртөк ауданында сүңгуірлер 2016 жылы туған баланың денесін тапты.
"Баланың денесі Ілек өзенінен жағадан шамамен 3 метр қашықтықта, 1,5 метр тереңдіктен табылды", – деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі.
Іздеу жұмыстарының алғашқы сағаттарынан бастап ТЖМ авиациясы тартылып, кең аумақтарды жедел тексеруге мүмкіндік берді. Күн сайын сүңгуірлер 30–35 км-ге дейінгі су айдынын тексерсе, жүзу құралдары арқылы 25–30 км су беті қаралды. Жаяу топтар 15–20 км жағалау сызығын бақылап, ал ұшқышсыз ұшу аппараттарының көмегімен 10–15 км аумақ зерттелді. Сонымен қатар эхолоттар да қолданылды.
Іздеу жұмыстары өзеннің ерекшеліктеріне байланысты қиындады: арнасының ирек болуы, ағысының қатты болуы, қалың өсімдіктер мен судың лайлығы көрінуді төмендеткен.
Еске сала кетейік, 29 наурыздан бастап өңірде үйінен шығып кетіп, қайта оралмаған 4-сынып оқушысын тәулік бойы іздеу жұмыстары жүргізілген еді.