Оқиғалар

29 наурыздан бері із-түзсіз жоғалған оқушының денесі табылды

Водолаз, водолазы, спасательная служба, спасательные службы, спасатели, спасатель, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.04.2026 16:10 Фото: Zakon.kz
Ақтөбе облысында 2026 жылғы 29 наурызда жоғалып кеткен баланы іздеу жұмыстары аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 17 сәуірде Мәртөк ауданында сүңгуірлер 2016 жылы туған баланың денесін тапты.

"Баланың денесі Ілек өзенінен жағадан шамамен 3 метр қашықтықта, 1,5 метр тереңдіктен табылды", – деп хабарлады Төтенше жағдайлар министрлігі.

Іздеу жұмыстарының алғашқы сағаттарынан бастап ТЖМ авиациясы тартылып, кең аумақтарды жедел тексеруге мүмкіндік берді. Күн сайын сүңгуірлер 30–35 км-ге дейінгі су айдынын тексерсе, жүзу құралдары арқылы 25–30 км су беті қаралды. Жаяу топтар 15–20 км жағалау сызығын бақылап, ал ұшқышсыз ұшу аппараттарының көмегімен 10–15 км аумақ зерттелді. Сонымен қатар эхолоттар да қолданылды.

Іздеу жұмыстары өзеннің ерекшеліктеріне байланысты қиындады: арнасының ирек болуы, ағысының қатты болуы, қалың өсімдіктер мен судың лайлығы көрінуді төмендеткен.

Еске сала кетейік, 29 наурыздан бастап өңірде үйінен шығып кетіп, қайта оралмаған 4-сынып оқушысын тәулік бойы іздеу жұмыстары жүргізілген еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
-3°C-қа дейін үсік, найзағай мен шаңды дауылдар: 18 сәуірде қандай ауа райы күтіп тұр
Ұлытау облысында жоғалған екі ер адам табылды
Атырау облысында із-түзсіз жоғалған ер адамның мәйіті көліктен табылды
Карлос Алькарас не сыграет на "Мастерсе" в Мадриде
Клуб КПЛ официально получил нового инвестора
Видеообзор разгромной победы "Шахтёра" в Первой лиге
Казахстан потерял двух нападающих перед ЧМ-2026 по хоккею: подробности
