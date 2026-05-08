Түркістан облысында зейнатақысын алуға барған кейуана ақшасы мен әшекейлерін жоғалтып алды
Белгілі болғандай, зейнетақысын терминалдан шешіп алған қарт ана ақшасын әмиянына салып, көше бойындағы орындықта біраз тынығып отырған. Кейін базарға азық-түлік алуға барған кезде әмиянының жоғын байқайды. Мұндай жағдайда ең алдымен полицияға жүгінген әжей Ордабасы аудандық полиция бөліміне хабарласқан.
Аталған жайт бойынша учаскелік полиция инспекторы Жандос Сапаралы мән-жайды мұқият анықтап, бірден бейнебақылау камераларының жазбаларын тексеруге кіріскен.
Нәтижесінде көше бойындағы орындық маңында әмиянның түсіп қалғаны және оны белгісіз ер адамның алып кеткені анықталды. Жедел іздестіру шараларының нәтижесінде учаскелік инспектор күдіктінің жеке басын анықтап, оны көршілес ауданнан тауып, әжеймен жолықтырды.
Осылайша полиция қызметкерінің жедел әрекетінің арқасында қарт ананың ақшасы мен алтын бұйымдары толықтай қайтарылды. Аталған оқиға полиция қызметкерінің бейнежетонына тіркелген.
Риза болған әжей тәртіп сақшысына аналық алғысын білдіріп, ақ батасын берді.
Айта кетейік, учаскелік полиция инспекторы бұған дейін де базар аумағында жоғалған ақша мен құнды заттарды тауып, тұрғындарға бірнеше рет көмектескен.