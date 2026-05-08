Ақтөбеде өзеннен табылған оқушы мен ер адамның өліміне қатысты іс қысқартылды
Фото: Zakon.kz
Ақтөбе облысында былтыр қараша айында жоғалып, кейін өзеннен табылған оқушы Ислам Төреғали мен 27 жастағы Сырлыбай Саматтың өліміне қатысты қылмыстық іс тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz өңірдің полиция департаменті баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Ресми мәліметке сәйкес, тергеу барысында олардың денелерінен зорлық-зомбылық белгілері анықталмаған және оқиғаның қылмыстық құрамдас бөлігі жоқ деп танылған, деп жазды Kazinform.
Екі азамат 30 қараша күні жоғалып кеткен. Іздестіру жұмыстары жүргізіліп, екі күннен кейін олардың денелері өзеннен табылған. Сондай-ақ іздеу кезінде марқұмдардың ұялы телефондары да табылған.
Тергеу барысында бейнебақылау жазбалары да қаралған. Онда оқушының моншада жұмыс істеп, үйіне қайтып бара жатқан сәтінде белгісіз көліктің соңынан ілескені көрінген. Дегенмен бұл деректер де қылмыстық іс қозғауға негіз болмаған.
Бұған дейін марқұмдардың туыстары істің толық әрі әділ тергелуін талап етіп, өлімнің себебі ашылмай қалмауы керек екенін айтқан еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript